Buscan a las hermanitas Frida y Regina, de 4 y 7 años en Chimalhuacán, Edomex, activan Alerta Amber

Desde la primera semana de marzo, la incertidumbre se ha apoderado de un hogar en el Estado de México tras la desaparición de dos pequeñas hermanas de apenas 4 y 7 años de edad. Ante la urgencia de la situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha detonado el protocolo de Alerta Amber para localizar a Frida y Regina, quienes fueron vistas por última vez juntas en el municipio de Chimalhuacán.

Las autoridades han subrayado que, por su corta edad, ambas niñas se encuentran en un estado de alta vulnerabilidad y podrían ser víctimas de la comisión de algún delito, por lo que la difusión masiva de sus rostros es la principal esperanza para encontrarlas.

Frida desapareció en Chimalhuacán el 4 de marzo

El primer reporte de esta doble alerta corresponde a la pequeña Frida Sánchez Ruiz, de tan solo 4 años. De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, el rastro de la niña se perdió el pasado miércoles 4 de marzo en la colonia Barrio Hojalateros, perteneciente a Chimalhuacán, aunque la denuncia fue formalizada por sus familiares hasta el 11 de marzo.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/nQpN7Zjzhs — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 12, 2026

Frida mide aproximadamente 1.10 metros y pesa cerca de 20 kilogramos. Es de complexión mediana, tez morena y tiene el cabello negro lacio. Su rostro es ovalado, con cejas pobladas y ojos grandes de color café oscuro. El documento oficial indica que no cuenta con señas particulares que faciliten su reconocimiento rápido y, desafortunadamente, se desconoce qué ropa vestía el día en que desapareció, por lo que su fotografía es la única herramienta visual para identificarla.

Regina desapareció en Chimalhuacán el 4 de marzo

En los mismos hechos ocurridos en la zona oriente del Estado de México, también se reportó la desaparición de Regina Sánchez Ruiz, hermana mayor de Frida. La niña, de 7 años, fue vista por última vez el mismo 4 de marzo en la colonia Barrio Hojalateros, perdiéndose todo contacto con ella desde aquel momento.

Regina es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.20 metros y pesa unos 25 kilogramos. Comparte varios rasgos físicos con su hermanita: tez morena, rostro ovalado, cejas pobladas y el cabello negro lacio. Sus ojos también son de color café oscuro, aunque de tamaño pequeño. Al igual que en el caso de Frida, las autoridades no tienen registro de señas particulares ni detalles de la vestimenta que portaba al momento de los hechos.

La colaboración ciudadana es la pieza clave para que estas dos pequeñas regresen sanas y salvas. Tu apoyo es importante; ayúdanos a difundir sus fichas de búsqueda. Cualquier información veraz para localizar a Frida y Regina, comunícate de manera confidencial e inmediata a los números oficiales de Alerta Amber EDOMEX: 800 890 2940 y 800 7028 770.