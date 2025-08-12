Hacen un llamado urgente. Salvador Alejandro Franco Reyes, Luis Alberto López Rodríguez y Francisco García Castro desaparecieron el pasado 7 de julio en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, mientras realizaban un servicio de mudanza a una plaza comercial.

Tras su desaparición, este caso ha encendido la alerta en la región, por lo que a más de un mes de no tener pistas sobre el paradero de estos tres hombres, familiares alzan la voz con desesperación.

¿Qué se sabe sobre los tres hombres desaparecido tras Mudanza en Villa Hidalgo?

De acuerdo con las primeras versiones, los tres hombres se dirigían a la Plaza Comercial Las Palmas, ubicada en Villa Hidalgo, cuando se les vio por última vez. Horas después de su desaparición, el vehículo en el que viajaban fue localizado abandonado en la comunidad de Tenayuca, Apulco, Zacatecas, aumentando la preocupación y las dudas sobre lo que pudo haber ocurrido.

La esposa de Francisco García, a través de redes sociales, ha lanzado un desesperado llamado a la población para que aporte cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

En un emotivo mensaje, pidió compartir su testimonio para que más personas conozcan el caso: "Él fue contratado para una mudanza en Plaza Comercial Las Palmas, y ahí fue la última vez que lo vimos. Sus familias, sus hijos y yo lo queremos de regreso. Paco, no vamos a parar hasta encontrarte”.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que los tres hombres cuentan con reporte oficial de desaparición y que sus fichas de búsqueda fueron publicadas por la Comisión de Personas Desaparecidas, con la esperanza de que algún ciudadano pueda aportar datos relevantes a la investigación.

El caso se suma a la lista de desapariciones que mantienen a la sociedad jalisciense en tensión y exige una respuesta inmediata de las autoridades para esclarecer los hechos y dar con el paradero de Salvador, Luis y Francisco.

