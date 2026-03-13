Fernando Antonio “G” se queda en la cárcel por violación en hospital de Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que Fernando Antonio “G” fue vinculado a proceso y se quedará en la cárcel, por su presunta responsabilidad en el delito de violación, contra dos médicas residentes en el Hospital Infantil de esa entidad.

Durante una audiencia, se presentaron datos de prueba para que la autoridad judicial iniciara el proceso penal en contra del imputado, por hechos ocurridos el pasado 30 de diciembre de 2025.

Según lo expuesto en la audiencia, el sujeto presuntamente ingresó al hospital ubicado en Ciudad Victoria y agredió a las dos médicas residentes de Pediatría, luego de haberlas supuestamente drogado.

Tras analizar los elementos presentados por la representación social, el juez consideró que había indicios suficientes para establecer la probable participación de Fernando Antonio “G” en el delito señalado.

Como medida cautelar, se impuso la prisión preventiva justificada por un periodo de dos años; además, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, indicó la Fiscalía de Tamaulipas.

#FGJT_Informa La #FENNAM obtuvo vinculación a proceso contra Fernando Antonio “G”, por el delito de Violación, por hechos registrados el 30 de diciembre de 2025 en un nosocomio ubicado en #CiudadVictoria, #Tamaulipas. Más información en:https://t.co/XNzSEoR53c pic.twitter.com/qtfNKsWLtb — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) March 13, 2026

Previamente, la fiscalía había capturado a Carlos “N”, alias “La Rana”, por su presunta responsabilidad en este crimen; sin embargo, quedó en libertad porque no había suficientes elementos para vincularlo a proceso.

Médica residente alza la voz para exigir justicia

Durante una entrevista con Azteca Noticias, la doctora Daniela García alzó la voz por lo que ocurrió mientras cursaba su segundo año de residencia en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

Daniela y una compañera estaban en las áreas de descanso cuando presuntamente Fernando Antonio “G” las atacó y escapó sin que ninguna autoridad del hospital lo detectara.

Asegura que buscaron a la supervisora del hospital, pero tardó una hora en llegar; los dos guardias de seguridad dijeron que no vieron nada.

“No era la primera vez que algo así pasaba en el hospital (...) en el 2024, cuando yo era R1, había entrado un hombre a la residencia a robar”, señaló Daniela.

Tras lo ocurrido, Vicente Plascencia fue destituido como director del Hospital Infantil de Tamaulipas y en su lugar fue designada la doctora Judith Cornejo Barrera, especialista en nefrología pediátrica.

Esta salida se dio en medio de una fuerte presión pública tras las denuncias de residentes que señalaron falta de apoyo institucional después de los casos de abuso y robo en dicho nosocomio.

