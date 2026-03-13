Descuento para estudiantes en Jalisco: Estas son las 4 tarjetas válidas para pagar 5 pesos en el transporte

Ante el aumento al transporte público en Jalisco el próximo 1 de abril, el gobernador Pablo Lemus confirmó que los estudiantes podrán acceder a la tarifa de descuento, siempre y cuando cuenten con cualquiera de estas 4 tarjetas.

Tarifa preferencial de estudiantes: así podrás pagar 5 pesos en el transporte de Jalisco

Cualquier estudiante, sin importar el nivel educativo o si estudia en escuela pública y privada, podrá acceder a la tarifa de $5 pesos en el transporte público a partir de abril de 2025.

El gobernador de Movimiento Ciudadano aclaró que la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco no va a ser el único método de pago. Anunciando así, una ampliación en las opciones para obtener el descuento ante el tarifazo de 14 pesos, entre ellos:



Tarjeta Mi pasaje

Tarjeta Yo Jalisco

Credencial de la Universidad de Guadalajara

Después del anuncio del Gobernador acerca de la tarifa en $11 hubo mucha confusión en cómo se garantizaría la tarifa estudiantil para todas y todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, a continuación de explicamos los métodos que facilitarán el acceso a esta tarifa. pic.twitter.com/32gDiMxd4M — Fernanda Romero (@FerRomeroDel) March 12, 2026

Esta última opción va dirigida a los estudiantes universitarios, quienes, gracias al chip integrado de la credencial, podrán realizar recargas para pagar el camión o el tren ligero.

Cabe recordar que esta tarifa preferencial se mantendrá vigente hasta 2030, que es lo que dura el sexenio de Pablo Lemus.

Requisitos para acceder al descuento de estudiantes

Con el fin de agilizar los trámites, los estudiantes únicamente deben mostrar tres requisitos indispensables para que se haga válida la tarifa especial en los módulos de atención.



Kardex actualizado.

Clave Única de Registro de Población para validar su identidad.

Documento que corrobore vigencia escolar.

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es para todas y todos.



Si ya comenzaste tu trámite, completa tu registro y accede de manera fácil, segura y gratuita a apoyos, servicios y programas del Gobierno de Jalisco.



Ahora bien, si eres mayor de edad y no eres estudiante, debes saber que la única tarjeta para que se haga válida la tarifa de 11 pesos es la de Al Estilo Jalisco. Por lo tanto, debes presentar estos documentos antes de la fecha límite para tramitarla, que es hasta el 31 de marzo.



INE vigente domiciliada en Jalisco.

CURP.

Teléfono y correo electrónico.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Única en Jalisco?

¡Se acaba el tiempo! En caso de que no quieras pagar la tarifa completa del transporte, tienes hasta el 31 de marzo para realizar el trámite. A continuación, te enlistamos los pasos:

