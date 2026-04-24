Buscan a Victoria y María Irasul, adolescentes desaparecidas en Irapuato y Manuel Doblado, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) mantiene una carrera contra el tiempo para localizar a dos adolescentes que fueron reportadas como desaparecidas durante la tercera semana de este mes de abril. Ante la gravedad de los reportes, las autoridades activaron de manera urgente el protocolo de búsqueda Alerta Amber, solicitando la colaboración masiva de la ciudadanía.

En Azteca Noticias nos sumamos a la difusión de estas fichas oficiales, pues las autoridades estatales han recalcado que, debido a su minoría de edad, ambas jóvenes se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Se teme profundamente por su integridad física, ya que podrían ser víctimas de la comisión de algún delito.

Victoria Valentina desapareció en Irapuato el 18 de abril

El primer reporte corresponde a Victoria Valentina Hernández Banda, una adolescente de apenas 13 años de edad. El rastro de la menor se perdió el pasado sábado 18 de abril en el municipio de Irapuato, sin que hasta este momento sus familiares tengan noticias sobre su paradero.

Victoria mide 1.50 metros, pesa alrededor de 51 kilogramos y tiene el cabello castaño claro de tipo lacio. Sus ojos son ovalados y de tono café claro. Para quienes transitan por las calles o el transporte público, es vital prestar atención a sus señas particulares, las cuales son muy específicas y pueden ser la clave para identificarla: la joven usa un piercing en el lado izquierdo de la nariz, tiene una cicatriz en la parte central de la barbilla y el diente incisivo central inferior se encuentra despostillado.

El día de los hechos, Victoria vestía de manera casual con un pantalón de mezclilla azul, una blusa oscura y tenis blancos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Victoria Valentina Hernández Banda de 13 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/wmHbCDKrxc — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 24, 2026

María Irasul desapareció en Manuel Doblado el 22 de abril

Por otro lado, se mantiene un fuerte operativo de búsqueda para dar con la ubicación de María Irasul Aranda Hernández, de 15 años de edad. De acuerdo con la ficha oficial, ella fue vista por última vez hace un par de días, el miércoles 22 de abril, en el municipio de Manuel Doblado.

María Irasul tiene una estatura de 1.62 metros y pesa aproximadamente 56 kilogramos. Su cabello es negro y lacio, acompañado de ojos alargados color café oscuro. Al igual que en el caso anterior, la menor cuenta con marcas distintivas importantes: presenta un piercing en el lado derecho de la nariz y una cicatriz visible en la pierna izquierda. La Fiscalía no cuenta con el dato de la ropa que portaba al momento de su desaparición.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente María Irasul Aranda Hernández de 15 años, Manuel Doblado, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/iZtrxsfbK1 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 23, 2026

Cualquier dato veraz que ayude a dar con su paradero es invaluable. Si usted reconoce a Victoria o a María Irasul, comuníquese de inmediato a los números oficiales de la Fiscalía del Estado a la lada sin costo 800 DNUNCIA (368 62 42) o directamente al número de emergencias 911. Su denuncia es confidencial.