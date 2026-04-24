Corren sin ver, pero con todo el corazón: estos son los hermanitos ciegos que conmovieron en Celaya

Lo que pasó en Celaya, Guanajuato no fue una simple carrera, fue una historia que tocó muchos corazones. Rodrigo y David Montoya, son dos hermanitos ciegos de seis años, se robaron los aplausos y el corazón de quienes los vieron participar en el medio maratón del Tecnológico de Celaya.

Acompañados en todo momento por su mamá, los pequeños recorrieron 3 kilómetros con bastón en mano, guiados por su voz y su confianza. El momento quedó captado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

¿Quiénes son Rodrigo y David, los niños que conmovieron en Celaya?

Rodrigo y David son dos hermanos que, a pesar de ser ciegos, han demostrado que no hay límites cuando hay determinación. Durante la carrera, su mamá les iba marcando el camino con frases como “sigan a mamá”, mientras ellos avanzaban paso a paso.

La escena conmovió a los asistentes y a miles de personas en internet, quienes destacaron no solo el esfuerzo de los niños, sino también el apoyo incondicional de su familia.

Comentarios como "Son unos campeones tanto los niños como los papás que los motivan y ayudan", "bendiciones a los angelitos son unos guerreros y a su mami por enseñarlos a ser valientes" o "Son ganadores y lo serán siempre Diosito los bendiga", así inundaron las redes, reconociendo el ejemplo que están dando.

Video viral: así fue la carrera de los niños ciegos en el medio maratón

El momento se volvió viral por lo emotivo que resulta ver a los pequeños avanzar con seguridad, guiados únicamente por la voz de su mamá. No se trató de ganar una competencia, sino de demostrar que con apoyo, disciplina y amor, se pueden romper muchas barreras.

El evento, realizado el pasado 18 de abril, dejó una de las imágenes más inspiradoras del deporte local en lo que va del año.

No solo corren: también brillan en la música como “Los Repetidos”

Pero la historia no termina en la pista. Rodrigo y David también tienen un talento especial para la música. Bajo el nombre de “Los Repetidos”, los niños han participado en distintos escenarios en su comunidad y han sorprendido con su habilidad para cantar.

Incluso, han cumplido uno de sus grandes sueños, cantar al lado de su artista favorito en un concierto, una experiencia que marcó su camino artístico.

@somosrepeti2 Nuevamente gracias a todos los que nos apoyaron compartiendo y etiquetando a Carlos Rivera, nada más que agradecer a él y su equipo, grandes personas. ♬ sonido original - Los Repetidos

La historia de Rodrigo y David refleja mucho más que un momento viral. Es el resultado de una familia que impulsa, acompaña y cree en sus hijos. Su mamá ha sido clave en cada paso, no solo en la carrera, sino también en su desarrollo personal y artístico.

Casos como este recuerdan que el deporte y el arte pueden ser herramientas poderosas para romper barreras y cambiar la forma en que se viven las capacidades diferentes.

Hoy, Rodrigo y David no solo son ejemplo de esfuerzo, también son inspiración para miles de personas que han visto su historia.