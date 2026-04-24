Diluvio en Oaxaca: captan momento exacto en que cae un rayo durante tormenta eléctrica

¡Tláloc no se midió! Una intensa tormenta azotó Valles Centrales, Oaxaca, la tarde de este jueves 23 de abril, dejando como saldo severas inundaciones e incluso la caída de un rayo que dejó sin luz a varias colonias.

En redes sociales comenzó a difundirse el momento exacto en que un potente rayo impactó la zona urbana, que provocó que un árbol se prendiera en llamas en la agencia de San Martín Mexicapam.

VIDEO: Así cayó el rayo en Oaxaca tras intensas lluvias

La intensa lluvia provocó severas inundaciones en diversos puntos de la capital oaxaqueña y en municipios conurbados, además de apagones.

Pero lo que encendió las alertas fue una tormenta eléctrica que ocasionó que un rayo cayera sobre Valles Centrales, generando un fuerte eco, que asustó a decenas de habitantes.

Al respecto, el Gobierno de Oaxaca informó que este rayo le dio a un árbol en San Martín Mexicapam de Cárdenas, que en cuestión de segundos se prendió en llamas, por lo que cuerpos de emergencia acudieron a sofocar el incendio.

Asimismo, se realizaron labores de remoción de árboles caídos en las agencias San Felipe del Agua, San Martín Mexicapam de Cárdenas, Santa Rosa Panzacola y Pueblo Nuevo.

Reportan inundaciones en Oaxaca; ¿seguirá lloviendo?

La intensa tormenta eléctrica y las fuertes lluvias de esta noche causaron estragos en la capital, con severos encharcamientos en el sector oeste de la ciudad.

De acuerdo con reportes de las autoridades, se registran encharcamientos severos desde el Monumento a la Madre hasta Santa Rosa Panzacola, que han dificultado el paso de vehículos y transeúntes.

De igual forma, se reportan abnegaciones en:



Pueblo Nuevo: inundaciones severas

San Jacinto Amilpas: Desbordamiento del río Chiquito.

De manera preliminar, se reportó la muerte de un hombre que fue arrastrado por una corriente, luego de quedar atrapado en su camioneta en la colonia Del Maestro.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos encontraron el vehículo lleno de lodo y ramas. Al interior, se localizó al conductor, quien ya no contaba con signos vitales.

