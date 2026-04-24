Brenda Kelly fue engañada con una oferta de trabajo; le dan el último adiós a joven en Morelos

Entre lágrimas, impotencia y dolor, acompañados de aplausos, familiares y amigos de Brenda Kelly Analco le dieron el último adiós a la joven que fue encontrada sin vida el pasado lunes 20 de abril, en una localidad del municipio de Axochiapan, Morelos.

Su cuerpo fue localizado en un pozo, dentro de un domicilio al que acudió engañada por una supuesta oferta de empleo. Una historia que refleja el nivel de vulnerabilidad que se vive en Morelos.

Su caso fue comparado con el de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, quien también salió a buscar trabajo, pero terminaron enfrentando otro destino, producto de la violencia feminicida de este país.

Le prometieron buenas prestaciones: el caso de Brenda Kelly

El hermano de Brenda, José Manuel Analco, narró que le prometieron visa de trabajo en Estados Unidos, buenas prestaciones, buenos salarios. Con esas promesas vacías, la joven salió de su domicilio el jueves 16 de abril.

El 17 de abril, la familia denunció su desaparición y exigió una búsqueda inmediata. La cual no ocurrió. El tiempo pasó entre trámites, indiferencia y respuestas tardías.

Hoy, el resultado es una familia destrozada y un caso más que evidencia la falta de acción del gobierno de Margarita González Saravia.

“Si hubiera empatía inmediatamente, tomaría los casos con seriedad; a ella solo le preocupa su puesto político para no quedar mal. En ningún momento nos brindó una ayuda. Me da un coraje, una prepotencia como cualquier familia que va y los busca para ayudar a localizar a sus familiares”, indicó la hermana de la víctima.

Y es que en lo que va del año en Morelos se han reportado oficialmente 8 feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Detienen a 2 por feminicidio de Brenda Kelly Analco Santanero

La Fiscalía de Morelos informó que Herlinda “N” y Alexander "N" fueron detenidos por la desaparición de personas. Al hombre, además, se le sumó el cargo por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Todo indica que la joven había contactado a una supuesta reclutadora a través de grupos de Facebook y el punto de encuentro fue el parque "El Corazón del Niño", en Axochiapan. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella.

Mientras tanto, la respuesta institucional se limitó a abrir una carpeta de investigación, mensajes en redes sociales y condolencias, pero ¿qué pasa con la prevención?

Familia le da el último adiós a Brenda Kelly

El único consuelo que le queda a la familia de Brenda es haberla encontrado, aunque ya sin vida; al menos ahora podrán darle santa sepultura.

Ya nada le devolverá la vida a Brenda ni borrará el dolor de su familia, pero la exigencia es clara y crece con cada caso: que este asesinato no quede en la impunidad, que se investigue a fondo y que los responsables paguen.

Porque en Morelos, la violencia no solo arrebata vidas, también se sigue topando con un gobierno que llega tarde, investiga poco y no da resultados.