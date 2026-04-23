Angustia en el Edomex: Buscan a bebé de dos años y adolescente de 17; activan Alerta Amber

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha activado de manera apremiante los protocolos de búsqueda tras recibir el reporte de desaparición de dos menores de edad en distintos puntos de la entidad. La dependencia emitió las fichas oficiales de Alerta Amber para solicitar el apoyo masivo de la ciudadanía, pues las primeras horas son vitales.

Las autoridades estatales han enfatizado que ambas menores se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Debido a su corta edad, se teme profundamente por su integridad física, ya que podrían ser víctimas de la comisión de algún delito.

Sharon Elizabeth desapareció en Chalco el 20 de abril

El caso que ha encendido las alertas máximas en la zona oriente corresponde a Sharon Elizabeth Cuellar Vázquez, una pequeña de tan solo dos años de edad. De acuerdo con el reporte oficial, la bebé fue vista por última vez el pasado lunes 20 de abril en el municipio de Chalco. Un dato crucial en esta investigación es que la niña salió de su domicilio en compañía de su mamá, y desde ese momento se desconoce el paradero de ambas.

Sharon Elizabeth es una bebé de tez blanca, mide apenas 90 centímetros y pesa 12 kilogramos. Tiene el rostro redondo, cabello café claro lacio y ojos medianos del mismo color. Para facilitar su reconocimiento, las autoridades destacan como seña particular que la pequeña tiene pecas en las mejillas. Al momento de los hechos, vestía un pants color verde agua, blusa gris con estampado floral y pequeños tenis color rosa.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/zOLtrWaOaH — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 22, 2026

Astrid Ximena desapareció en San Martín de las Pirámides el 12 de abril

A la par, se mantiene una intensa búsqueda para localizar a la adolescente Astrid Ximena Garcia Moreno, de 17 años de edad. El rastro de la joven se perdió desde el domingo 12 de abril en el municipio de San Martín de las Pirámides, aunque el reporte oficial de Alerta Amber fue emitido apenas este martes 21 de abril.

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Astrid salió de su casa sin referir su destino y no ha vuelto a tener contacto con su familia. Ella mide 1.58 metros, es de complexión mediana y pesa aproximadamente 60 kilogramos. Es de tez blanca, con rostro redondo y cabello castaño lacio. Como rasgo distintivo para quienes transitan por la vía pública o el transporte, se reporta que la menor tiene un lunar visible en las mejillas.

El día de su desaparición, Astrid Ximena portaba una vestimenta muy específica que podría ser la clave para ubicarla: un pantalón de mezclilla azul, un blusón negro con estampado de tigre, tenis blancos y una cadena de plata.

Si cuentas con cualquier dato que pueda llevar a la localización de Sharon o Astrid, no dudes en comunicarte de inmediato y de forma completamente confidencial a los teléfonos oficiales de Alerta Amber EDOMEX: 800 890 2940 y 800 7028 770. Tu llamada puede salvarles la vida.