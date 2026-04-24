¿Qué pasó con los heridos del tiroteo en Teotihuacán? Estado de salud de los turistas

¿Qué ha pasado con el caso de Teotihuacán? A días del tiroteo ocurrido la mañana del lunes 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, autoridades del IMSS Bienestar informaron que 3 personas continúan bajo tratamiento médico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

Estado de salud de los heridos en Teotihuacán

Tras los hechos ocurridos en la Zona Arqueológica, autoridades informaron que una paciente que se encontraba hospitalizada en el Hospital Regional de Ixtapaluca egresó por alta voluntaria tras presentar evolución favorable.

Además, tres personas continúan bajo seguimiento médico después de las heridas presentadas. Se espera que en los próximos días todas las víctimas sean dadas de alta.

El saldo de la tragedia en la Pirámide de la Luna fue de dos personas muertas y 13 personas lesionadas, todos turistas extranjeros de Colombia, Rusia, Estados Unidos y Brasil.

Revelan video del momento en que agresor inicia tiroteo

El video captado por el usuario Joel Torres en cámara 360 permitió observar el momento en que el agresor, identificado como Julio César Jasso Rámirez, sube al primer nivel de la Pirámide de la Luna con lentes, cubrebocas y una mochila que escondía el revólver calibre .38.

El sujeto se arrodilla y comienza a sacar cosas de su mochila, para después iniciar con la balacera que acabó con la vida de una turista canadiense.

Una cámara 360 grabó momentos antes de que se diera el ataque en la pirámide de la Luna en Teotihuacan.

🔻En las imagines se observa como el atacante comienza a preparar el momento y también se ve como los turistas viven momentos de angustia pic.twitter.com/Xw85pLfr9n — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) April 23, 2026

Los turistas que aparecen en el video se quedan estáticos por un par de segundos, intentando descifrar si el sonido venía de otro lugar, hasta que la realidad del tiroteo los obliga a bajar casi corriendo del vestigio arqueológico.

De acuerdo con autoridades, el sujeto fue neutralizado con un disparo en la pierna. Al verse acorralado, comenzó a huir hacia el lado posterior de la pirámide, donde procedió a quitarse la vida.

A cuatro días de la tragedia, el cuerpo del tirador fue reclamado y entregado a familiares. Mientras que el cuerpo de la turista canadiense también fue entregado.