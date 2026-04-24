Patrulla atropella a “Negrita” en Puebla; la perrita necesita cirugía de casi 20 mil pesos

El caso de “Negrita”, una perrita comunitaria en Puebla, sigue generando molestia entre vecinos luego de que fuera atropellada por una patrulla de seguridad pública. Lo que más molestó no fue solo el accidente, sino la forma en que ocurrió y la falta de respuesta del responsable.

Los hechos se registraron el pasado 17 de abril por la mañana, en una explanada del Infonavit San Pedro, donde el animal solía descansar todos los días.

¿Cómo atropellaron a la perrita “Negrita” en Puebla?

De acuerdo con testimonios de vecinos, “Negrita” estaba tomando el sol, como lo hacía habitualmente, cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrancó y pasó sobre ella.

Según relataron, había suficiente espacio para evitar el atropellamiento, pero el conductor aseguró que no la vio, a pesar de que una persona le había advertido de la presencia del animal. Los gritos de dolor de la perrita alertaron a quienes estaban cerca, quienes salieron de inmediato para auxiliarla.

¡Indignante! 😡🐶 Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ATR0PELLÓ a “Negrita”, una perrita de la comunidad de Infonavit San Pedro. Vecinos la auxiliaron, mientras que el agente se negó a hacerse responsable.‼️



Vía Monse Navedo pic.twitter.com/cxCkeE6tWN — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) April 23, 2026

Vecinos persiguieron al policía tras el atropellamiento en Puebla

Tras el incidente, el elemento de seguridad intentó retirarse del lugar. Sin embargo, una de las vecinas decidió correr detrás de la patrulla para obligarlo a regresar.

Gracias a su insistencia, logró alcanzarlo antes de que se fuera por completo y le pidió que volviera al sitio donde había dejado herida a “Negrita”.

La perrita resultó gravemente herida. De acuerdo con quienes la auxilian, sufrió una fractura de cadera y una luxación en una de sus patas, lo que requiere una cirugía urgente.

El costo de la operación asciende a cerca de 19 mil pesos, una cantidad que actualmente está siendo cubierta por vecinos, principalmente por Lizeth Ramírez, quien ha encabezado los esfuerzos para salvarla. Hasta ahora, el elemento involucrado solo habría entregado 2 mil pesos y posteriormente dejó de responder, pese a que inicialmente aseguró que se haría responsable.

Denuncian maltrato animal ante la Fiscalía de Puebla

Ante la falta de apoyo, Lizeth decidió presentar una denuncia formal por maltrato animal ante la Fiscalía en Puebla, buscando que el caso no quede impune.

Además, vecinos han exigido que se investigue la actuación del elemento de seguridad, ya que consideran que hubo negligencia y falta de responsabilidad tras el atropellamiento de la perrita. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio informó que el caso debe ser canalizado también a su Unidad de Asuntos Internos para determinar posibles sanciones.