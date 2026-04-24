Exjefe policial del Edomex recibe 150 años de prisión por secuestro; es su segunda sentencia

Un exjefe policial en Nicolás Romero, Estado de México (Edomex) pasará prácticamente toda su vida en prisión. Se trata de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien fue sentenciado a 150 años de cárcel por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

El caso forma parte de la llamada Operación Enjambre, una estrategia enfocada en desarticular redes de corrupción dentro de corporaciones de seguridad vinculadas con el crimen organizado.

¿Por qué condenaron a 150 años al excomisario de Nicolás Romero?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2023 en el mercado “29 de junio”.

Ese día, Sánchez Mitre llegó acompañado de otros seis policías municipales hasta un puesto de ropa. Sin mayor motivo, comenzó a agredir verbalmente a la víctima y ordenó a sus elementos detenerla.

Los afectados fueron esposados y subidos a patrullas, para luego ser trasladados a otro sitio donde permanecieron privados de su libertad entre dos y tres horas.

#Sentenciado#OperaciónEnjambre



La #FiscalíaEdoméx aportó los datos de prueba necesarios para que una Autoridad Judicial determinara una sentencia de 150 años de prisión en contra de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública de #NicolásRomero por el… pic.twitter.com/wjkRFf8acd — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 24, 2026

Durante ese tiempo, el exfuncionario obligó a la víctima a comunicarse con sus familiares para exigirles 10 mil pesos a cambio de su liberación. Sin embargo, al no recibir el dinero, decidió liberar a las víctimas, pero no sin antes amenazarlas de muerte en caso de que denunciaran lo ocurrido.

Este tipo de delitos, conocidos como secuestro exprés, suelen caracterizarse por retenciones breves, amenazas y exigencias económicas inmediatas.

Exjefe policial del Edomex ya tenía otra condena por homicidio

Este no es el primer fallo en su contra. Apenas el pasado 29 de enero, Sánchez Mitre ya había sido sentenciado a 40 años de prisión por un caso de homicidio.

Con esta nueva condena, el ex comisario acumula una de las penas más altas impuestas a un exservidor público en la entidad.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La detención y sentencia de Sánchez Mitre se logró en el marco de la Operación Enjambre, un esfuerzo conjunto entre autoridades federales y estatales.

En este operativo participan instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El objetivo es identificar y desmantelar redes de corrupción dentro de instituciones públicas que colaboren con grupos delictivos.

