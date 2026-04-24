Difunden presunto intento de homicidio en Ecatepec: conductor embiste varias veces a víctima por reclamo

Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales muestra en video un presunto intento de homicidio en Ecatepec, Estado de México; el hecho ocurre en el estacionamiento de una refaccionaria sobre Avenida Central, donde el conductor de una camioneta arremete varias veces contra otro automovilista tras un reclamo por un roce.

La escena es directa; un hombre está de pie junto a su auto blanco, a la altura de la llanta trasera, mientras le reclama al conductor de una camioneta que permanece dentro del vehículo; no hay discusión prolongada, pero todo cambia en segundos.

Así ocurre la agresión captada en el estacionamiento de Avenida Central

Sin bajarse, el conductor mete reversa y lanza la camioneta contra el otro vehículo, el hombre queda prensado entre ambas unidades; sin embargo, la maniobra no termina ahí.

La camioneta avanza unos metros y vuelve a echarse en reversa; el segundo impacto es más fuerte, el auto blanco se mueve y la persona queda nuevamente atrapada; todo ocurre en una secuencia corta y sin que alguien alcance a intervenir.

Dentro de la camioneta se observa a otra persona que intenta reaccionar, pero no desciende; la acción continúa hasta que el violento conductor decide retirarse.

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Abr 23, 2026 | VIRAL | Video de camioneta que arremete en reversa contra un señor que le indicó tener cuidado porque le pegó a su vehículo. Sucedió el 15 de abril en el estacionamiento de Autozone en Av Central, Ecatepec. El hombre agredido requiere cirugías por el daño causado pic.twitter.com/DMbeFuEI4Y — EdoMex Informativo (@EdoMexInf) April 23, 2026

Tras las embestidas, la camioneta sale del estacionamiento; el hombre queda en el sitio, sin poder moverse de inmediato; alrededor, otros vehículos permanecen estacionados y la actividad del lugar sigue.

El video muestra con claridad la secuencia; reclamo, reversa, impacto y repetición.

Sin postura oficial hasta ahora tras ataque en Ecatepec

Hasta el momento no hay información oficial sobre el caso ni confirmación de autoridades del Estado de México; el hecho se ha dado a conocer únicamente por la denuncia ciudadana que circula en redes, donde usuarios lo señalan como un presunto intento de homicidio ocurrido el pasado 15 de abril.

Las imágenes son lo único confirmado; lo que se ve es una reacción inmediata tras un reclamo y un conductor que usa la camioneta como medio de ataque dentro de un estacionamiento en Avenida Central, en Ecatepec.