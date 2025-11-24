Buscan a Karina y Luz de 8 y 9 años, hermanitas desaparecidas en Guanajuato

En Guanajuato se activó la Alerta Amber por la desaparición de dos adolescentes, Karina Monserrat Sánchez Solis, de 8 años, y Luz Estephania, de 9 años, son hermanitas. Ante esto, se pide a la población acercarse a la Fiscalía del Estado en caso de tener alguna información que dé con el paradero de las niñas.

Buscan a Karina Monserrat Sánchez Solis en León, Guanajuato

Karina Monserrat Sánchez Solis es una niña de 8 años de 1.48 metros de altura, 40 kilogramos. Además, tiene cabello lacio color castaño claro y ojos café oscuro. Desapareció el pasado 22 de noviembre del presente año en el municipio de León, Guanajauto. No se aclara qué tipo de ropa ni de rasgos específicos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de las niñas Karina Monserrat Sánchez Solís y Luz Estephania Sánchez Solís de 8 y 9 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlas! pic.twitter.com/H1I9IqEjqF — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 24, 2025

"Se teme por su integridad dada su minoría de edad y que pueda ser víctima de algún delito", se puede leer en su fecha de búsqueda.

Buscan a Luz Estephania Sánchez Solis en León, Guanajuato

Luz Estephania Sánchez Solis es una niña de 9 años de 1.55 metros de altura, 50 kilogramos. Además, tiene cabello lacio color castaño claro y ojos café oscuro. Desapareció el pasado 22 de noviembre del presente año en el municipio de León, Guanajauto. No se aclara qué tipo de ropa ni de rasgos específicos.

"Las niñas Karina Monserrat y Luz Estephania de apellidos Sánchez Solis, fueron vistas por última vez en compañía de su progenitora el día 22 de noviembre del año en curso, sin que hasta el momento se conozca su paradero", se lee en la ficha de búsqueda.

Llama al 800 DNUNCIA (368 62 42) y 911 si tienes información sobre las menores no localizadas o si deseas reportar un caso relacionado con la Alerta Amber. Es fundamental que cualquier información que puedas proporcionar sea precisa y relevante para ayudar en la localización de menores desaparecidos.

Recuerda que para levantar una de estas alertas deberás dar información detallada sobre la o el joven desaparecido, además de dar detalles sobre el lugar y fecha de la desaparición.