VIDEO: Taxista rebasa en sentido contrario y atropella a una motociclista en Cuernavaca, Morelos

Un taxista atropella a una joven motociclista en la colonia Lagunilla, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. Tras el impacto, el conductor responsable huyó del lugar y dejó a la víctima tendida en el pavimento.

El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona, cuyas imágenes ya circulan en redes sociales y podrían ser clave para identificar al responsable.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento de la motociclista en la colonia Lagunilla de Cuernavaca?

De acuerdo con los primeros reportes, la joven circulaba a bordo de su motocicleta por calles de la colonia Lagunilla cuando fue embestida por un taxi que intentaba rebasar en sentido contrario a un camión de transporte público.

El impacto provocó que la motociclista cayera al suelo y quedara lesionada en la vía pública. Testigos que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarla mientras solicitaban apoyo de los servicios de emergencia. En lugar de detenerse para ayudar o hacerse responsable, el conductor del taxi aceleró y escapó del sitio.

#VIDEO #Biker Jovencita en moto es embestida por un taxi cuando circulaba sobre Av. Mariano Matamoros de la colonia Lagunilla del Salto. La falta de #precaución y pericia no se percató que taxi rebasaba a colectivo. #Cuernavaca #Morelos #Inseguridad pic.twitter.com/0cwVJbir42 — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) March 11, 2026

Video del accidente podría ayudar a identificar al conductor del taxi

El momento exacto del atropellamiento fue captado por una cámara de seguridad instalada cerca del lugar del accidente.

En las imágenes se observa cómo el taxi impacta a la motociclista y, segundos después, continúa su camino sin detenerse. Incluso cerca de una esquina estuvo a punto llevarse a otro motociclista. El video comenzó a circular en redes sociales, lo que podría facilitar la identificación del vehículo y del conductor que huyó.

Hasta el momento no se ha informado si el responsable ya fue localizado por las autoridades.

Tras el accidente, personas que se encontraban en la zona ayudaron a la joven mientras llegaban paramédicos para brindarle atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la joven motera o si ya presentó una denuncia contra el taxista.