Suman 4 detenidos por incendiar una tienda en Valle de Chalco; Henry y su padre resultaron quemados

Henry y su papá solo iban a comprar una gelatina para cenar, cuando criminales decidieron incendiar una tienda de conveniencia, sin importarles que había clientes en el lugar ubicado en Valle de Chalco, Estado de México (Edomex).

El ataque ocurrido el 22 de febrero, un domingo sumido por el temor ocasionado por la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejó con quemaduras de gravedad a Henry, un niño de 2 años, y a su papá.

A más de dos semanas del ataque, la Fiscalía del Estado informó que ya suman 4 personas detenidas, las mismas que fueron identificadas por cámaras de seguridad.

Así planearon el ataque a tienda de conveniencia en Valle de Chalco

En las imágenes se observa cómo los agresores llegan en motocicletas y posteriormente arrojan bombas caseras tipo Molotov dentro del local.

De acuerdo a las investigaciones, a las afueras de una casa color rosa se encontraba una camioneta de la marca GMC, así como dos motocicletas, en las que viajaban: Edgar "N", alias "El Peluso", Luis Antonio "N", alias "El Negro", Miguel Ángel "N", un menor de edad, así como 3 personas identificadas.

En algún momento, Miguel Ángel saca del interior de la camioneta unas botellas de plástico que contienen un líquido, las cuales entrega a Luis Antonio "N" y a otro masculino.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a dos sujetos identificados como Luis Antonio "N", alias "El Negro" y Miguel "N", investigados por su posible participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos al interior de una tienda

Luis Antonio aborda una de las motocicletas en compañía de Edgar, mientras que el menor de edad aborda otra con otro de los sujetos, trasladándose primero a una tienda de conveniencia pequeña

De ahí, se trasladan a la tienda "3B" ubicada en avenida Cuitláhuac, donde Luis Antonio "N" y otro sujeto, avientan hacia los estantes una bomba casera tipo molotov.

Después sacan de entre sus ropas las botellas que contenían un líquido inflamable, con las cuales comienzan a rociar el interior de la tienda, así como al pequeño y a su padre.

¿Quiénes son los detenidos por el incendio en Valle de Chalco?

La Fiscalía informó que, derivado de las investigaciones, se logró identificar a varios de los presuntos participantes en el ataque.

Hasta el momento han sido detenidos cuatro sujetos, entre ellos:



Luis Antonio “N”, alias “El Negro”

Miguel “N”

También fue detenido Edgar “N”, alias “El Peluso”, quien habría conducido una de las motocicletas utilizadas el día del ataque. Este sujeto ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Las autoridades también informaron sobre la detención de un menor de edad que presuntamente conducía la otra motocicleta utilizada durante el ataque.

“Esos malditos no pensaron": el niño Henry lucha por su vida tras ataque a tienda en Chalco

Estado de salud del niño Henry

El padre de Henry ya se encuentra en casa, recuperándose de las lesiones sufridas en un 10% de su cuerpo. Pero el verdadero milagro se espera con el pequeño, quien sigue internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación y cuyo estado de salud es reservado.

Con quemaduras en el 80% de su cuerpo, la Fundación Michou y Mau aseguró que le proporcionará ayuda al menor, una vez que su recuperación lo permita.