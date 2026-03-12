Violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Hallan a hombre con un disparo en el cráneo

Un hallazgo violento tuvo lugar en los límites territoriales de El Salto, específicamente en la intersección de la calzada Las Torres y la calle Catarino Muñoz, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En dicho punto, dentro de un automóvil de tonalidad azul, se localizó a un individuo de aproximadamente 30 años que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en la región craneal.

Tras el reporte del incidente, el personal de los servicios médicos de emergencia se desplazó al sitio únicamente para ratificar que el sujeto carecía de signos vitales. Ante la confirmación del deceso, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hicieron acto de presencia para realizar las diligencias correspondientes al retiro de los restos.

Paralelamente, agentes de la Fiscalía del Estado junto con especialistas en investigación criminal han iniciado las pesquisas necesarias para esclarecer las causas detrás de este acto delictivo y dar con el paradero de los responsables.

Colisión de transporte pesado en carretera a Chapala

La circulación en la vía que conduce a Chapala se vio alterada debido a un percance originado por un vehículo de carga. Un tráiler impactó de manera contundente contra un muro de contención situado en el retorno elevado de dicha arteria. La fuerza del choque provocó que los elementos metálicos de protección se desprendieran y cayeran directamente sobre los carriles principales de la carretera.

Durante este suceso, un automovilista que transitaba por la zona se vio imposibilitado para maniobrar a tiempo, lo que resultó en una colisión secundaria contra la infraestructura que yacía sobre el pavimento.

A pesar de la magnitud del impacto y de la caída de la estructura metálica en una zona de alto flujo vehicular, los cuerpos de auxilio informaron que el evento no dejó víctimas que lamentar ni personas con heridas. Las labores posteriores se centraron en la limpieza de la carpeta asfáltica y el retiro de los escombros para normalizar el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores.

Choque múltiple en Avenida López Mateos

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, involucrando a tres automotores, entre los cuales se encontraba un camión de carga de grandes dimensiones conocido como Thornton.

El siniestro ocurrió sobre la avenida López Mateos, en las inmediaciones de la zona de Monteverde. De acuerdo con los primeros indicios, la causa probable del choque fue una reducción brusca de velocidad por parte de uno de los conductores, lo que generó un efecto de colisión por alcance entre las unidades involucradas.

Aunque el escenario del accidente mostraba daños considerables en la carrocería de los vehículos, las autoridades presentes en el lugar confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó con lesiones físicas.

El saldo del evento se limitó exclusivamente a pérdidas materiales y afectaciones temporales a la movilidad en uno de los accesos principales de la ciudad, mientras se realizaba el trámite correspondiente entre los implicados.