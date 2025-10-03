Localizan con vida a Memphis Esmeralda en Quintana Roo, desapareció en Guanajuato

La búsqueda de Memphis Esmeralda, una adolescente de 14 años reportada como desaparecida el pasado 17 de septiembre en León, Guanajuato, tuvo un desenlace positivo. La menor fue localizada con vida en Chetumal, Quintana Roo, según confirmó la Fiscalía General del Estado la tarde de este miércoles.

La adolescente había sido vista por última vez en la colonia Bosques del Potrero, después de salir de su domicilio a bordo de un taxi. El caso mantuvo en alerta a su familia y colectivos de búsqueda de la región, quienes desde el inicio presionaron para esclarecer los hechos y localizarla con vida.

Testimonios y videos claves en la localización de Memphis Esmeralda

De acuerdo con el relato de vecinos y familiares, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que Memphis Esmeralda corría desesperada hasta una esquina, donde una persona la tomó de la mano y la subió a un vehículo. Desde entonces se desconocía su paradero.

“Un vecino sí accedió a pasarnos los videos de la niña, ella se ve que sale corriendo desesperadamente… la suben a un carro y ya no supimos para dónde ganaron”, relató Rocío Gómez, vocera de un colectivo de búsqueda en León.

La noticia de que la joven había sido trasladada a otro estado tomó por sorpresa incluso a las propias organizaciones civiles, que aseguraban tener la certeza de que la menor permanecía en Guanajuato.

Resguardan a la menor tras hallarla con vida en Quintana Roo

Actualmente, Memphis Esmeralda se encuentra bajo la protección de la Fiscalía Especializada, donde recibe atención médica, psicológica y legal, como parte del protocolo de acompañamiento a víctimas.

El comunicado oficial también precisa que se llevan a cabo los trámites correspondientes para garantizar su traslado seguro de regreso a León, donde se reunirá con su familia.

“Nos informaron que ella había sido sustraída del Estado de Guanajuato. Nos quedamos en shock”, señaló Rocío Gómez, subrayando la relevancia de la coordinación interinstitucional para su localización.

Balance nacional de personas desaparecidas y localizadas con vidas en 2025

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en lo que va del año se han localizado 13,443 personas en México. En ese mismo periodo, 11,358 personas han sido reportadas como desaparecidas, lo que refleja la magnitud del problema en el país y la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda y prevención.