Activan Alerta Amber en Edomex: Buscan a Kevin y Valeria, adolescentes desaparecidos que iban a la escuela

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activos los protocolos de búsqueda tras la reciente desaparición de dos adolescentes de 14 años de edad en los municipios de Cuautitlán Izcalli y Ecatepec de Morelos. Las autoridades mexiquenses emitieron las fichas de Alerta Amber correspondientes este 11 de marzo, haciendo un llamado urgente a la sociedad civil para colaborar en su pronta localización.

Las primeras horas son fundamentales en la búsqueda de menores de edad, ya que se teme por su integridad física y las autoridades advierten que podrían ser víctimas de la comisión de algún delito.

Kevin Valencia desapareció en Cuautitlán Izcalli el 10 de marzo

El primer caso corresponde a Kevin Valencia López, un adolescente de 14 años de edad que fue visto por última vez el pasado martes 10 de marzo. De acuerdo con el reporte oficial de los hechos, el menor salió de su domicilio ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli con rumbo a su escuela, pero nunca llegó a su destino y desde ese momento se desconoce su paradero.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/0X1D6hBiWo — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 12, 2026

Para ayudar a identificarlo, se detalla que Kevin es de complexión delgada, mide 1.60 metros y pesa alrededor de 55 kilogramos. Tiene tez morena clara, rostro ovalado y cabello castaño oscuro lacio. Al momento de su desaparición, vestía prendas que coinciden con un uniforme escolar: una playera blanca, acompañada de una sudadera y un pants color verde agua, además de tenis blancos con una franja azul. La ficha señala que no cuenta con señas particulares visibles.

Valeria Quetzali desapareció en Ecatepec el 9 de marzo

Por otro lado, en el municipio de Ecatepec de Morelos, se busca exhaustivamente a Valeria Quetzali Bernal López, también de 14 años de edad. Ella salió de su domicilio el pasado lunes 9 de marzo sin referir hacia dónde se dirigía, perdiéndose todo contacto con ella desde entonces.

Valeria tiene el cabello negro ondulado, nariz achatada y ojos grandes de color café oscuro. Para facilitar su identificación inmediata en las calles o el transporte público, es crucial prestar atención a sus señas particulares, ya que el boletín de búsqueda destaca que la menor presenta cicatrices por cortes tanto en los antebrazos como en las piernas.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/OmpBodn9oL — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 12, 2026

El día que desapareció, la joven vestía de manera casual con una playera color negro, un pantalón de mezclilla azul de corte holgado y unos tenis multicolores tipo choclo.

Tu apoyo es sumamente importante en estos momentos de angustia para sus familias. Ayúdanos a difundir esta información compartiendo sus fichas de búsqueda. Si tienes cualquier dato que pueda llevar a la localización de Kevin o de Valeria, comunícate de inmediato y de forma completamente confidencial al 800 890 2940 de Alerta Amber EDOMEX.