¡No hay condiciones! Cancelan tradicional feria de la primavera en Cuernavaca, Morelos, ¿por qué?

Las malas noticias para el estado de Morelos, ahora para Cuernavaca, continúan y hoy golpean directamente en el ánimo de los ciudadanos. Este miércoles 11 de marzo, el Ayuntamiento Municipal anunció la suspensión de la Feria de la Primavera 2026, evento que estaba programado para finales de marzo.

La decisión, aunque complicada, se tomó por parte de autoridades municipales, las cuales reconocieron que, bajo el gobierno de la morenista Margarita González Saravia, no existen las condiciones óptimas de seguridad para realizar este tradicional festejo masivo que reúne a cientos de morelenses y foráneos. Todo esto en medio de un contexto marcado por la violencia feminicida y la indignación social, la capital ha decidido que lo más prudente es poner pausa a la fiesta.

¿Por qué cancelaron la Feria de la Primavera en Cuernavaca?

La razón principal de la cancelación es la imparable ola de violencia que azota a todo el estado de Morelos. Las autoridades del municipio de Cuernavaca señalaron que no pueden ignorar el clima de inseguridad que ha invadido la entidad, donde las desapariciones y diversos ataques han generado un miedo generalizado.

Realizar un evento de tal magnitud que convoca a miles de personas en un entorno donde no se puede garantizar la paz sería, según los funcionarios, una irresponsabilidad. La prioridad ahora es atender la crisis de seguridad antes de pensar en espectáculos.

Desapariciones y feminicidios de alumnas sacuden a Cuernavaca y a todo Morelos

Un factor clave que pesó en esta decisión fueron las recientes tragedias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Las desapariciones y posteriores hallazgos sin vida de las estudiantes Kimberly Ramos y Karol Toledo, en menos de una semana, han dejado una herida abierta en el estado entero.

Cuernavaca ha sido escenario de constantes protestas estudiantiles que exigen justicia y seguridad, por lo que las autoridades municipales consideran que no hay un ambiente propicio para una celebración mientras la comunidad universitaria y las familias siguen exigiendo respuestas.

Alcalde de Cuernavaca pospone Feria de la Primavera por contexto social

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, informó que la Feria de la Primavera, programada para finales de marzo y principios de abril, será pospuesta debido al contexto social que… pic.twitter.com/IaT1b46oGH — Pepe Montes (@PepeMontes11) March 11, 2026

¿Cuándo será la Feria de la Primavera?

Aunque se esperaba que el cambio de fecha del evento solo sería por días, la realidad es que no hay una fecha establecida para la feria.

El municipio fue claro al decir que la festividad solo se retomará cuando existan condiciones favorables y un entorno seguro para todos los morelenses.

Por ahora, los juegos mecánicos y los puestos de comida tendrán que esperar, ya que el Gobierno del Estado sigue bajo presión para dar resultados concretos en el combate a la delincuencia y la protección de las ciudadanas.

Protestas en Morelos exigen más seguridad

La presión hacia el gobierno no solo viene de la indignación, sino de la movilización constante. Grupos estudiantiles y colectivos feministas han dejado claro que su inconformidad es con la falta de seguridad que pone en riesgo a habitantes de Morelos. Estas demandas de justicia han resonado con fuerza en las oficinas municipales, llegando a la conclusión de que la Feria de la Primavera no se llevará a cabo.

La Feria de la #Primavera 2026 fue suspendida en #Cuernavaca en solidaridad con las familias de Kimberly Ramos y Karol Toledo, ante la crisis que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de #Morelos por casos de #feminicidio, informó el alcalde José Luis Urióstegui Salgado. pic.twitter.com/SAfWgeC00U — PuntoPorPuntoTV (@PuntoPorPuntoTV) March 11, 2026

Cuernavaca y todo Morelos hace un llamado urgente por inseguridad

Esta cancelación es un golpe duro para el turismo y la economía local, pero refleja la gravedad de la situación en Morelos. Mientras los habitantes de Cuernavaca esperan que la tranquilidad regrese a sus calles, el anuncio de la cancelación sirve como un recordatorio de que la seguridad es una deuda pendiente que ya está afectando las tradiciones más queridas de la ciudad.

Por ahora, la primavera en la capital del estado será de reflexión y exigencia, más que de música y baile.