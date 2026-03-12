Hombre asesina a sus dos sobrinos de 7 y 13 años en Chiapas; niño intentó defender a su hermana

Las palabras no alcanzan para expresar la indignación y el horror que se vivió en el municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas. Dos hermanitos de 7 y 13 años fueron brutalmente asesinados por su propia sangre: su tío.

La adolescente de 13 y su hermanito habrían quedado bajo el cuidado de Damián "N", de 19 años, mientras sus padres se encontraban fuera. Sin imaginar lo que sería capaz de hacer este sujeto, presuntamente en estado de ebriedad.

Tío intenta abusar de su sobrina, pero su hermanito la quiso defender en Chiapas

La noche del domingo 8 de marzo, vecinos encontraron sin vida a los menores al interior de su vivienda, ubicada en la comunidad conocida como Ciudad Rural, dentro del municipio de Ángel Albino Corzo.

Tras las primeras diligencias, todo indica que el presunto agresor habría intentado abusar sexualmente de la adolescente de 13 años. En ese momento, su hermano menor la intentó defender, asegurando que lo iba a acusar con su mamá cuando llegara.

Al verse acorralado, Damián, quien presuntamente se encontraba ebrio, agarró un arma blanca y comenzó a golpear a los menores, hasta causarles la muerte.

Justicia para Rubí y Carín: tío es detenido en Chiapas

Al encontrar sin vida a los menores identificados como Rubí y Carín, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación en contra del tío, ya que este fue el último que salió de la casa.

A pesar de que intentó darse a la fuga, elementos policíacos lograron dar con él y trasladarlo al Ministerio Público, donde se determinará si será vinculado a proceso tras las rejas.

Peritos determinaron que ambos murieron a causa de traumatismo craneoencefálico, derivado de golpes en la cabeza. Tras la autopsia, Damián enfrenta los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

De acuerdo con familiares citados por medios locales, los padres de los niños habían salido desde la mañana del sábado hacia una comunidad conocida como La Montaña. Por esa razón, dejaron a sus hijos al cuidado de su tío, Damián “N”.

Fiscalía de Chiapas confirma detención del presunto responsable

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que, gracias a la recolección de indicios y a los actos de investigación realizados por las autoridades, se logró establecer la presunta responsabilidad del tío de las víctimas.

“El presunto responsable ya se encuentra detenido”, confirmó el funcionario. Asimismo, aseguró que no habrá impunidad en delitos que atenten contra menores de edad o mujeres.

Aunque el sujeto fue detenido, vecinos y familia piden justicia para Rubí “N”, de 13 años, y Carín “N”, de 7, quienes tenían sueños y toda una vida por delante.