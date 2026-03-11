Muere trabajador tras colapso de una construcción en Mérida, Yucatán

El colapso de una construcción en el Centro Histórico de Mérida, Yucatán dejó atrapados a varios trabajadores que realizaban labores de mantenimiento, lamentablemente uno de ellos perdió la vida.

El accidente dejó como saldo un trabajador muerto y varios más lesionados, además de una intensa movilización de bomberos, paramédicos y policías que acudieron al sitio para rescatar a las personas atrapadas. El derrumbe ocurrió en un inmueble ubicado en la calle 48 entre 55 y 57, en la zona conocida como La Mejorada.

¿Qué pasó en el derrumbe de la construcción en el Centro de Mérida?

De acuerdo con los primeros reportes, varios albañiles se encontraban trabajando dentro del inmueble cuando parte de la estructura colapsó de manera repentina. El desplome provocó que al menos cuatro trabajadores quedaran atrapados bajo los escombros, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos de bomberos de la SSP Yucatán, junto con policías municipales y paramédicos, comenzaron labores de rescate para liberar a los obreros.

Algunos de los trabajadores lograron salir por su cuenta y sin lesiones graves, mientras que otros fueron rescatados por los equipos de emergencia y posteriormente trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Confirman la muerte de un trabajador tras quedar atrapado

Durante las labores de rescate, las autoridades confirmaron que uno de los trabajadores perdió la vida en el lugar, presuntamente debido a las lesiones sufridas tras el derrumbe.

El área fue acordonada mientras personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que las causas del colapso continúan bajo investigación, por lo que se realizarán peritajes para determinar qué provocó que la estructura cediera.

Aunque el inmueble donde ocurrió el derrumbe se encontraba en trabajos de mantenimiento, será necesario determinar si se cumplían las medidas de seguridad y las condiciones estructurales adecuadas.

Caso reciente: derrumbe en San Antonio Abad dejó tres trabajadores muertos

Este accidente recuerda otro hecho reciente ocurrido el pasado 9 de marzo, cuando se registró el colapso parcial de un edificio de oficinas en la Calzada San Antonio Abad 124, donde tres trabajadores murieron y uno más resultó lesionado.

En ese caso, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que el inmueble era propiedad privada y había sido catalogado como de alto riesgo estructural tras los sismos de 2017, por lo que desde 2018 se había determinado su demolición total.

Los trabajos se realizaban por particulares y con recursos privados cuando ocurrió el colapso.

