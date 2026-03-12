"¿No sabías qué edad tenía?” Madre encara a agente del MP en Morelos por presunta relación con menor

Un agente del Ministerio Público (MP) en el estado de Morelos enfrenta una investigación, luego de que en redes sociales circulara un video en el que una madre lo confronta por presuntamente haber tenido relaciones sexuales con su hija.

En las imágenes se observa a la mujer reclamándole directamente al hombre y cuestionándolo. Al respecto, autoridades informaron que ya se abrió una carpeta en contra del elemento, que fue separado de su cargo el pasado 9 de marzo.

Madre reclama a exagente por meterse con su hija en Morelos

"Cuando te la echaste, ¿no te dijo?, ¿no sabías qué edad tenía?", "¿no te dijo a qué escuela iba?" fueron parte de las palabras que se escucha a la mujer decir, mientras un hombre con sudadera gris solo la observa, sin decir palabra.

"No te quiero cerca de mi hija. Lo que quiero es que pagues por lo que hiciste”, repite la mujer; un momento que se viralizó en las redes sociales.

También le advierte que presentará una denuncia en su contra. Pese a esto, el sujeto intenta defenderse, pero sus palabras se ahogan rápidamente, mientras la mujer le sigue gritando.

“Debes saber qué hacer ahorita”, le insiste la señora, mientras le deja claro que su intención es denunciarlo formalmente ante las autoridades.

Fiscalía de Morelos confirma investigación

Horas más tarde de que comenzara a circular el video, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

La institución señaló que la persona señalada se desempeñó como agente del Ministerio Público, pero actualmente ya no forma parte del personal, al ser separado del cargo el pasado 9 de marzo.

Las autoridades indicaron que esta situación no impide que continúen las investigaciones para determinar si existen responsabilidades penales.

¿Qué delitos podría enfrentar un agente del MP?

En el estado de Morelos, un servidor público que comete delitos sexuales contra una menor puede enfrentar sanciones agravadas debido a su cargo.

El delito que podría considerarse es el abuso sexual, que se refiere a actos sexuales sin cópula cometidos contra una persona menor de 18 años.

También podría investigarse el estupro, que implica la cópula con una persona menor de edad, generalmente entre 15 y 18 años, mediante engaño o aprovechamiento de su situación.

De acuerdo con el Código Penal estatal, estos delitos contemplan penas base que pueden ir de 4 a 10 años de prisión, aunque las sanciones pueden aumentar cuando el responsable es un funcionario público.

