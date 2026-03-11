¡Alerta en secundaria de Culiacán! Fuga de gas obliga a evacuar a 400 estudiantes

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este miércoles 11 de marzo en una escuela secundaria del sector poniente de Culiacán, luego de que un intenso olor a gas provocara la evacuación preventiva de más de 400 estudiantes y personal docente.

La situación activó un rápido operativo de seguridad en la zona, con la movilización de elementos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al plantel para descartar cualquier riesgo.

¡Alarma en secundaria de Culiacán! Fuga de gas ocasiona fuerte movilización

El reporte fue realizado al número de emergencias 911 por personal de la Escuela Secundaria General 5, luego de que dentro del plantel comenzara a percibirse un fuerte olor a gas.

La institución educativa se encuentra ubicada sobre la avenida Tarahumaras, entre las calles Constituyente Donato Bravo Izquierdo y Constituyente Francisco J. Mújica, en la colonia Industrial El Palmito, una zona con alta actividad habitacional y comercial.

Ante la posibilidad de una fuga dentro de las instalaciones, se solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia para revisar el lugar y evitar cualquier incidente que pusiera en peligro a los estudiantes.

Más de 400 alumnos fueron evacuados de forma preventiva

Mientras se realizaba la inspección, autoridades escolares aplicaron los protocolos de seguridad y ordenaron la evacuación preventiva de más de 400 alumnos.

Los estudiantes fueron conducidos fuera del plantel y colocados en puntos seguros mientras los especialistas inspeccionaban salones, pasillos y áreas donde pudiera existir una posible fuga.

La movilización generó preocupación entre algunos padres de familia y vecinos del sector, quienes observaron la salida de los estudiantes y la llegada de unidades de emergencia.

Una casa cercana: El origen de la fuga de gas en Culiacán

Tras una revisión exhaustiva dentro de la secundaria, los elementos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que no existía ninguna fuga de gas dentro del plantel educativo.

Las autoridades detectaron que el olor provenía de un tanque estacionario ubicado en un domicilio cercano a la escuela. Una vez localizado el punto del escape, los equipos de emergencia procedieron a controlar la fuga. Luego de asegurar el área y verificar que no existía riesgo para la comunidad escolar, se autorizó el reingreso a las instalaciones.