Angustiante búsqueda en Guanajuato; Activan Alerta Amber por dos menores desaparecidas.

Una Alerta Amber fue activada de urgencia este domingo en Guanajuato tras la angustiante desaparición de las menores Marisol Rodríguez Torres (15) y Martha Camila Martínez Herrera (17) en León. Su búsqueda ha movilizado a autoridades y a la sociedad civil en un esfuerzo masivo para dar con su paradero.

Activan alertas urgentes en León; desaparecen dos menores

De las menores que actualmente tienen reporte desaparecidas, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde los últimos reportes del 19 al 21 de septiembre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Marisol Rodríguez Torres es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color castaño oscuro, mientras que sus ojos son alargados y de un tono café claro. Mide aproximadamente 1.55 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de León, Guanajuato, vestía sudadera rosa, short, blusa y tenis negros.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Marisol Rodríguez Torres de 15 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/znEwsckSaV — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) September 21, 2025

Martha Camila Martínez Herrera es buscada con urgencia; su cabello es lacio y de color castaño claro, mientras que sus ojos son ovalados y de un tono café claro. Mide aproximadamente 1.65 metros y tiene un peso de 56 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en León, Guanajuato, se desconoce cómo vestía, por lo que se pide a la población prestar atención a sus características físicas para poder dar con su paradero.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Martha Camila Martínez Herrera de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/w0h6wM2Bhh — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) September 21, 2025

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Las Alertas Amber se activan en los casos más graves de secuestro infantil o desapareciones emergentes. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una ALERTA AMBER

Para que una ALERTA AMBER se pueda activar, es necesario primero hacer un llamando al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.