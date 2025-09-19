¿Dónde está Abril Zamora? Desaparece maestra de preescolar en Álvaro Obregón, Michoacán

Amigos y familiares mantienen la búsqueda de Abril Zamora Ruíz, maestra de preescolar que fue vista a la 1 de la mañana del 17 de septiembre en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, y desde entonces nada se sabe de su paradero.

Buscan a maestra desaparecida en Álvaro Obregón, Michoacán

Abril Zamora, de 35 años, trabajaba como docente en el preescolar “Enrique C. Rébsamen”, ubicado en la comunidad de Agua Caliente, municipio de Acámbaro.

El día que desapareció, fue vista por última vez alrededor de la 1:16 de la madrugada, cuando conducía un Nissan Sentra con placas PMH303D.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, vestía una blusa de lentejuelas verdes, pantalón de mezclilla y llevaba consigo una bolsa y zapatos de color negro.

Ficha de búsqueda: Piden ayuda para localizar a Abril Zamora

De acuerdo con la tarjeta emitida por Alerta Alba Michoacán, la docente mide 1.53 metros, es de complexión delgada y tez blanca. Su rostro es cuadrado y pecoso, tiene cabello castaño corto y ondulado, cejas semi arqueadas y ojos pequeños de color café.

De manera extraoficial se reportó el hallazgo de un automóvil calcinado en un paraje de la comunidad de El Calvario, también en Álvaro Obregón, aunque hasta el momento no se ha confirmado que pertenece a la joven desaparecida.

Se reportó que al sitio del hallazgo, acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal, quienes resguardaron el área para realizar las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de Michoacán pide a la ciudadanía que cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero, la proporcione de manera anónima al número 800 614 2323, ya que se teme por la integridad de la maestra, pues no se descarta que pueda ser víctima de un delito.

Desaparición de mujeres en Michoacán: De las cifras a los nombres

La desaparición de mujeres en Michoacán se ha convertido en un fenómeno alarmante, donde casi a diario la Comisión de Búsqueda de Personas del estado publica la ficha de una mujer no localizada.

De acuerdo con la Red Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNL), de septiembre de 2025 a enero de 2025 se registraron aproximadamente 120 mujeres desaparecidas en el estado.