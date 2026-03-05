Empaquetaban y vendían ropa falsa del Ejército en casa en Chiconautla, Ecatepec

Una casa en Chiconautla, Ecatepec, que a simple vista parecía un domicilio cotidiano, resultó ser un domicilio en donde se almacenaban uniformes falsos de diversas corporaciones policiacas, entre ellas del Ejército, que eran vendidos a grupos delictivos.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad estatal y policía municipal, catearon el lugar ubicado en la colonia Santa María Chiconautla, en el Estado de México.

¿Qué encontraron en casa en Chiconautla, Ecatepec?

El reporte de las autoridades señala que, hasta el momento, entre los indicios asegurados se encuentran prendas de vestir tipo uniformes de la Fiscalía del Estado de México, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa.

No solo ello, sino que al ejecutar el cateo, se hallaron prendas de otras corporaciones de seguridad, como de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También se halló equipo táctico diverso y presuntamente explosivos.

Los paquetes que eran ofrecidos a los delincuentes incluían ropa táctica, cascos y escudos antimotines, así como chalecos antibalas con placa balística, principalmente.

Altares a la Santa Muerte y uniformes para delincuentes

Dentro del sitio también se encontraron dos altares a la Santa Muerte. El descubrimiento de la vestimenta policial y militar se dio en seguimiento a la detención de una persona.

La investigación permitió la obtención de una orden de cateo y este miércoles agentes arribaron al lugar y confirmaron la existencia de prendas apócrifas.

Según los primeros reportes, en este lugar había personas que armaban paquetes de uniformes militares y los vendían a grupos delictivos.

En el Estado de México, las dos organizaciones criminales con presencia son La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detienen a falsos agentes en Edomex con uniformes clonados

En febrero pasado fueron detenidos unos falsos agentes de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, luego de una persecución cuando iban a bordo de un automóvil con uniformes clonados.

El caso se dio a conocer luego de las recientes investigaciones contra policías de la institución por presuntas extorsiones en el estado, quienes han sido evidenciados en videos publicados en redes sociales. Incluso 10 policías fueron suspendidos por supuestas extorsiones a automovilistas en la carretera México-Pachuca.

Los sujetos fueron detenidos en flagrancia, luego de que agentes reales transitaban por calles del municipio de Huehuetoca, y se percataron de la presencia de un vehículo tipo SUV, de la marca Chevrolet, en color negro, que circulaba con luces estroboscópicas.

Al darse cuenta de ello, les pidieron detener la unidad, pero no hicieron caso, por lo que inició una persecución que terminó calles adelante. Los detenidos fueron identificados como Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”, quienes traían:

Tres armas de fuego

Dos réplicas de armas de fuego

Vestimenta con colores, escudos y leyendas simulando ser las empleadas por elementos de la Fiscalía del Estado de México