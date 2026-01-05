Alerta AMBER: Lucía Edith Martínez García desapareció en Guanajuato

Las autoridades del estado de Guanajuato emitieron la Alerta AMBER para dar con el paradero de Lucía Edith Martínez García, de 14 años de edad, quien desapareció el 3 de enero de 2026.

La joven tiene cabello negro lacio, ojos café oscuro, estatura de 1.50 metros y peso de 55 kilogramos. Al momento de su desaparición, vestía leggings grises, chamarra rosa y botas color café.

Lucía Edith Martínez García desapareció en el municipio de Dolores Hidalgo. La Fiscalía de Guanajuato teme que la joven sea víctima de algún delito, por lo que pidió la cooperación de la ciudadanía para dar con su localización. En caso de tener información sobre ella, no tome acción y comuníquese al número telefónico 800 368 62 42.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Lucía Edith Martínez García de 14 años, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/cfcPP6AZQ8 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) January 4, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad, con el propósito de involucrar a la ciudadanía en la búsqueda y localización inmediata del niño o adolescente para garantizar su regreso seguro.

Este sistema de alerta se difunde a través de medios de comunicación y plataformas tecnológicas, como radio, televisión, teléfonos celulares, carteles en espacios públicos y otros dispositivos habilitados para emitir mensajes de emergencia.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde ha demostrado ser una herramienta clave para la pronta localización de menores desaparecidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER , es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares o tutores del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente para iniciar el proceso formal de denuncia. Una vez que las autoridades confirman la desaparición y se carece de información sobre el paradero del menor, la alerta se emite de manera inmediata en todo el país.

Te puede interesar: