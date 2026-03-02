Dos hermanas desaparecen con su mamá en Guanajuato; activan Alerta AMBER

Dos hermanas de apenas un año y 6 años de edad desaparecieron en Guanajuato, por lo que la Fiscalía de la entidad implementó la Alerta AMBER. Se trata de las pequeñas Renata Arleth y Sofía Dayana Hernández Terrones.

Las dos pequeñas desaparecieron el 23 de febrero de 2026. Renata Arleth tiene 1 año de edad, cabello negro y lacio, ojos alargados café claro, 50 centímetros de estatura y 12 kilogramos de peso.

En tanto que Sofía Dayana, de 6 años, tiene cabello ondulado color café oscuro y 1.20 metros de estatura y 19 kilogramos de peso.

Las dos pequeñas estaban en compañía de su mamá en León, cuando desaparecieron y se desconoce su ubicación.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de las niñas Renata Arleth y Sofía Dayana de apellidos Hernández Terrones de 1 y 6 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlas! pic.twitter.com/Z9rOjiwmNR — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) March 1, 2026

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda inmediata que se activa en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su finalidad principal es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de encontrarlos y regresarlos a salvo con sus familias.

Este protocolo de emergencia se caracteriza por su rápida difusión a través de distintos canales de comunicación. Las alertas se transmiten por radio y televisión, además de colocarse en carteles en la vía pública. También se envían notificaciones a teléfonos celulares y a otros dispositivos electrónicos habilitados para recibir información, lo que amplía significativamente su alcance y capacidad de respuesta.

El sistema de Alerta AMBER opera en al menos 27 países alrededor del mundo, incluidos México y Estados Unidos, donde se ha consolidado como una herramienta clave en la búsqueda de menores desaparecidos.

¿Cómo se activa la Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en territorio nacional, es necesario comunicarse al número 800 00 854 00, el cual cuenta con cobertura en todo el país y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además de realizar la llamada, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el proceso. Una vez que se confirma que no se tiene información sobre el paradero del menor de edad, la activación de la alerta es inmediata, lo que permite que la búsqueda se difunda de manera masiva en cuestión de minutos.

La participación ciudadana resulta fundamental en este mecanismo, ya que la pronta difusión y la colaboración de la población pueden marcar la diferencia en la localización de un menor reportado como desaparecido.