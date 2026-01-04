Activan Alerta Amber urgente tras la desaparición de dos menores en Pachuca, Hidalgo

Una búsqueda urgente y de última hora se intensificó en Pachuca tras activarse la Alerta Amber México por la desaparición de dos menores de edad, cuyos casos fueron catalogados como de atención inmediata por autoridades de Hidalgo. Se trata de Ana Paula Lezcano Ortega (15 años) y Annet Michelle Morales Castillo (16 años), reportadas como no localizadas en la capital del estado.

Los reportes oficiales indican que, tras confirmarse la ausencia de ambas menores, se desplegaron acciones coordinadas de localización entre corporaciones estatales y municipales, mientras se amplió la difusión institucional debido al alto nivel de riesgo que implica el paso del tiempo en este tipo de casos.

Las autoridades reiteraron que cualquier información verificada puede ser clave para dar con el paradero de Ana Paula Lezcano Ortega y Annet Michelle Morales Castillo, por lo que solicitaron a la ciudadanía evitar especulaciones y canalizar de inmediato cualquier dato a los mecanismos oficiales de la Alerta Amber .

Activan una Alerta Amber urgente en Hidalgo tras desaparición de dos menores en Pachuca

Es urgente, desapareció Ana Paula Lezcano Ortega: Su cabello es largo, lacio y de color castaño claro, mientras que sus ojos son ovalados, en tono café oscuro. Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 84 kilogramos.

Al momento de su desaparición en la capital, se desconoce cómo vestía, por lo que se pide a las personas que presten mucha atención a sus características para que puedan apoyar a dar con su paradero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLOCAN “EL ÁRBOL DE LOS DESAPARECIDOS” AFUERA DEL CAIBP EN CIUDAD DE MÉXICO

Alerta Amber urgente en Hidalgo : Desapareció Annet Michelle Morales Castillo: Su cabello es largo, ondulado y de color castaño oscuro, mientras que sus ojos son ovalados, en tono café oscuro. Mide aproximadamente 1.64 metros y tiene un peso de 60 kilogramos.

Tras darse a conocer su desaparición en la capital, sus familiares tampoco proporcionaron informes de cómo vestía.

Alerta Amber México: por qué cada segundo cuenta y cómo activarla de inmediato sin esperar 72 horas

Cuando un menor desaparece en México, esperar 72 horas no solo es un mito: es el error más grave. La Alerta Amber México, como la de Hidalgo, no funciona como un trámite administrativo ni como una denuncia tardía; es un mecanismo de búsqueda urgente que debe activarse desde el primer minuto.

El tiempo juega en contra: las primeras horas son la ventana crítica en la que las probabilidades de localización son más altas, antes de que el rastro se diluya o el menor sea desplazado.

La Alerta Amber, como en los casos de Hidalgo, opera bajo un principio claro: difusión inmediata y masiva. En cuestión de minutos, la información del menor puede llegar de forma simultánea a radio, televisión, redes sociales y plataformas digitales, multiplicando las posibilidades de que alguien lo vea y aporte datos clave. Pero para que esta red funcione, la activación no puede retrasarse: la alerta comienza cuando la familia reporta sin esperar, sin miedo y sin intermediarios innecesarios.

¿Cómo actuar de inmediato con la Alerta Amber si enfrentas esta situación?

Llamada de emergencia : Marca al 01 800 00 854 00, línea nacional disponible las 24 horas, los 7 días. No es obligatorio acudir primero al Ministerio Público para iniciar la alerta.



: Marca al 01 800 00 854 00, línea nacional disponible las 24 horas, los 7 días. No es obligatorio acudir primero al Ministerio Público para iniciar la alerta. Datos críticos : Ten listos rasgos físicos distintivos, como cicatrices, lunares o marcas visibles, así como la ropa exacta que vestía el menor al momento de la desaparición.



: Ten listos rasgos físicos distintivos, como cicatrices, lunares o marcas visibles, así como la ropa exacta que vestía el menor al momento de la desaparición. Fotografía reciente: Utiliza una imagen clara, actual y sin filtros; la identificación visual es clave en las primeras horas.

Retrasar el reporte es darle ventaja al riesgo. La Alerta Amber México está diseñada para prevenir daños, no para reaccionar cuando ya es tarde.

En situaciones de desaparición, el miedo paraliza, pero actuar con información y rapidez puede marcar la diferencia entre encontrar o perder el rastro.