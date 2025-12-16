Colocan “el árbol de los desaparecidos” afuera del CAIBP en Ciudad de México

La crisis de los desaparecidos en México marca nuevamente las fechas decembrinas para miles de familias. Este martes, madres buscadoras de distintos colectivos colocaron un árbol de Navidad afuera del Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas (CAIBP), en la Ciudad de México.

En lugar de esferas, colgaron fotografías de sus hijos, hijas, esposos, esposas y padres desaparecidos. Cada imagen representa una historia inconclusa y un reclamo directo a las autoridades encargadas de la búsqueda.

Las participantes señalaron que la acción busca visibilizar la falta de resultados y exigir que las instituciones se comprometan de manera efectiva con la localización de las personas desaparecidas en el país .

¿Cuántos desaparecidos hay en México? Estas son las cifras oficiales

De acuerdo con los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) , en México se contabilizan 133 mil personas desaparecidas y 72 mil personas sin identificar.

Estas cifras implican que al menos 205 mil familias enfrentan una Navidad marcada por la ausencia de alguno de sus seres queridos, sin condiciones para celebrar.

Las madres buscadoras recordaron que todos los días llegan personas a denunciar la desaparición de familiares, lo que evidencia que la crisis no se detiene.

En México hay 72 mil personas sin identificar. | FIA.

Familias de desaparecidos exigen compromiso real y acciones de búsqueda efectivas

Las madres buscadoras explicaron que el árbol de Navidad no tuvo un carácter festivo, sino de protesta y memoria. A través de esta acción, exigen que las autoridades asuman su responsabilidad, se sumen de manera activa a las búsquedas y ofrezcan resultados concretos.

Señalaron que cada fotografía representa una vida ausente y una familia que no deja de buscar, incluso en fechas tradicionalmente dedicadas a la convivencia.

Colectivos piden que la búsqueda de personas sea en una prioridad real y no en un trámite administrativo. | FIA.

Debido que el espacio disponible en el árbol colocado frente a las instalaciones del Centro, las buscadoras utilizaron otros árboles ubicados en la explanada y en las inmediaciones para colgar más imágenes de personas desaparecidas.

La escena dejó en evidencia la dimensión de una crisis que, señalaron, rebasó cualquier acto simbólico y continuó sin una respuesta proporcional por parte de las autoridades.

¿Por qué las madres buscadoras protestaron afuera del CAIBP?

El Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas recibe diariamente a familiares que denuncian la desaparición de algún ser querido. Para los colectivos, la colocación del árbol busca exhibir la distancia entre la magnitud del problema y la respuesta institucional.

Asimismo, se trata de un llamado para que la búsqueda de personas desaparecidas se convierta en una prioridad real y no en un trámite administrativo, porque en México, la Navidad también se vive como ausencia. Para miles de familias, las fechas decembrinas no significan reunión ni celebración, sino espera, incertidumbre y exigencia de justicia.