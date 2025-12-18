Alerta Amber Guanajuato HOY: Activan fichas de búsqueda urgentes tras desaparición de dos menores

Guanajuato bajo alerta máxima. La Alerta Amber México ha sido activada de forma urgente para localizar a Andrea Fernanda Montiel Vergara (17 años), desaparecida en la capital, y a Octavio Valdés Hernández (16 años), visto por última vez en el municipio de Jerécuaro.

Autoridades estatales y municipales mantienen activos los operativos de localización, mientras la difusión oficial se amplía ante el peligro que representa cada hora sin información.

La prioridad es encontrar a Andrea Fernanda Montiel Vergara y Octavio Valdés Hernández, por lo que se insiste a la ciudadanía en compartir únicamente datos confirmados y reportar de inmediato cualquier pista que ayude a ubicarlos con vida.

Ficha de búsqueda Alerta Amber Guanajuato: Buscan a Andrea Fernanda y Octavio Valdés

Es urgente, desapareció Andrea Fernanda Montiel Vergara: Su cabello es ondulado y de color negro, mientras que sus ojos son redondos, en tono café oscuro. Mide aproximadamente 1.49 metros y tiene un peso de 65 kilogramos.

Al momento de su desaparición en la capital, se desconoce cómo vestía, por lo que se pide a las personas que presten mucha atención a sus características para que puedan apoyar a dar con su paradero.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Andrea Fernanda Montiel Vergara de 17 años, Guanajuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla!

Es urgente, desapareció Octavio Valdés Hernández: Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son alargados, en tono café oscuro. Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 62 kilogramos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Octavio Valdés Hernández de 16 años, Jerécuaro, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo!

Al momento de su desaparición en Jerécuaro, vestía sudadera guinda, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Alerta Amber México: Por qué cada segundo cuenta y cómo activarla de inmediato sin esperar 72 horas

Cuando un menor desaparece en México, el mito de "esperar 72 horas" es el error más peligroso que se puede cometer. La Alerta Amber México no es un trámite burocrático, es una operación de rescate masiva que debe activarse en el minuto uno. El tiempo es el peor enemigo: las primeras horas son la "ventana de oro" donde las probabilidades de localización son más altas antes de que la víctima sea trasladada o su rastro se pierda.

Este mecanismo de emergencia funciona mediante una difusión volcánica: radio, televisión y redes sociales se inundan con el rostro del menor de forma simultánea. Para que sea efectiva, la reacción ciudadana debe ser inmediata, pero la chispa la enciende la familia al reportar sin dudar.

¿Cómo actuar hoy mismo con la Alerta Amber si te enfrentas a esta crisis?

Llamada de Emergencia: Marca al 01 800 00 854 00 (línea nacional 24/7): No necesitas ir al MP primero para dar el aviso inicial.

Datos Críticos: Ten a la mano señas particulares (cicatrices, lunares) y la ropa exacta que vestía.

Fotografía: Usa la imagen más reciente y nítida; evita fotos con filtros.

Retrasar la denuncia es regalarle ventaja al riesgo. El sistema Amber está diseñado para la acción preventiva, no reactiva. En casos de desaparición, actuar con miedo paraliza, pero actuar con información salva vidas.