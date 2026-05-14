La nueva ruta de 55 estaciones que transformará el transporte en México en 2027

México se prepara para incorporar un nuevo sistema de transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit) en 2027, con el fin de ayudar a la movilidad y reducir los tiempos de traslado. Con una ruta de 55 estaciones y hasta 74 unidades, así operará el Morebús.

¿Qué es el Morebús y dónde operará?

Sin la necesidad de subir la tarifa de transporte público, la nueva ruta pondrá fin a más de 50 años de rezago en movilidad en el poniente de Morelia, Michoacán, según informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Este proyecto contempla más de 30 km de ruta desde Villas del Pedregal hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, trasladando en su primera etapa hasta 80 mil personas al día.

El sistema contará con 55 estaciones y 74 unidades, con el fin de que los usuarios puedan ahorrar hasta 40 por ciento en sus recorridos diarios una vez que el corredor esté en operación.

¿Cuándo iniciará operaciones la ruta Morebús?

Si bien, no hay una fecha establecida para que inicie operaciones el Morebús, las autoridades prevén que la primera etapa quede concluida a más tardar en abril de 2027.

Cabe recordar que las obras iniciaron en mayo de 2026 con una inversión inicial de 183 millones de pesos, y tienen una duración proyectada de 10 meses.

“Esperemos que en el primer trimestre del próximo año esté ya en uso, funcionando” indicó Alfredo Ramírez Bedolla, durante una entrevista a medios locales.

De igual forma, se informó que la segunda etapa de construcción quedará licitada antes de la próxima administración, ya que en 2027 Ramírez Bedolla concluirá su mandato al frente de Michoacán

¿Qué zonas conectará Morebús en Michoacán?

El proyecto se divide en dos etapas principales que cruzarán la ciudad de poniente a oriente.

