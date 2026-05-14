Localizan segundo túnel clandestino en menos de 48 horas en Pachuca, Hidalgo

Un túnel clandestino de casi 9 metros de longitud fue localizado por autoridades federales en el Ejido de Santa Julia, en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

El pasadizo estaba conectado directamente a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que se presume era utilizado para la extracción ilegal de combustible. Este sería el segundo túnel clandestino localizado en la zona en lo que va de la semana.

¿Cómo encontraron el túnel clandestino en Pachuca?

El hallazgo se dio luego de una denuncia al C5i, donde se alertó sobre movimientos sospechosos y la posible existencia de un túnel muy cerca de las instalaciones de Pemex.

A partir de eso, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Hidalgo, obtuvo una orden de cateo para intervenir en el Ejido de Santa Julia.

Al ingresar al inmueble, las autoridades localizaron una excavación de aproximadamente nueve metros de largo y cerca de un metro de alto. Un operativo en el que participaron agentes del Ministerio Público, policía estatal, Protección Civil y trabajadores de Pemex, quienes realizaron labores para clausurarlo.

Lo que se encontró en el túnel durante el operativo

En el sitio fueron encontradas diversas herramientas presuntamente utilizadas para realizar las excavaciones y preparar la conexión ilegal al ducto de combustible.

Entre los objetos asegurados destacan:



Tres palas

Una barreta

Dos rotomartillos

Un esmerilador

Zacapicos y un arco con segueta

Un niple con dos válvulas

Todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este caso.

Segundo túnel clandestino hallado en menos de 48 horas en Hidalgo

El hallazgo ocurre apenas unas horas después de otro operativo realizado también en Pachuca, donde seis hombres fueron detenidos cuando presuntamente excavaban un túnel clandestino.

El pasadizo se encontró en la colonia Loma Bonita, donde vecinos reportaron ruidos constantes provenientes del subsuelo y movimientos inusuales en la zona.

Tras un despliegue policiaco, elementos estatales localizaron a seis personas realizando trabajos de excavación. Según el reporte oficial, el túnel tenía aproximadamente dos metros de profundidad y ocho metros de longitud.

Con estos operativos, las autoridades aseguran que mantienen la lucha contra el robo de combustible en Hidalgo, uno de los estados más golpeados históricamente por las tomas clandestinas y marcado por tragedias como la explosión de Tlahuelilpan en 2019.