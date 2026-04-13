Desaparece Alan Carrera Gómez, de 3 años, en San Luis Potosí; activan Alerta AMBER

Alan Carrera Gómez desapareció el 8 de abril de 2026 en la colonia General Genovevo Rivas Guillen, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, las autoridades del estado activaron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

El pequeño tiene 3 años de edad, un metro de estatura, complexión media, tez blanca, nariz mediana, cabello lacio, corto de color castaño claro, Sus ojos son de color café oscuro, tamaño grande. Sus cejas son escasas y claras, orejas grandes, boca mediana, cara ovalada y mentón redondo.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí pide la colaboración de la ciudadanía para dar con la ubicación de Alan Carrera Gómez, ya que temen que sea víctima de un delito.

¿Cómo opera la Alerta Amber?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa en situaciones de alto riesgo relacionadas con la desaparición o posible secuestro de menores de edad. Su principal propósito es involucrar a la ciudadanía en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el fin de encontrarlos lo antes posible y garantizar su integridad.

Para lograr una amplia difusión, este sistema utiliza diversos canales de comunicación, como estaciones de radio, televisión, anuncios en espacios públicos, así como dispositivos móviles y otras plataformas digitales que permiten compartir la información de manera inmediata.

Actualmente, el programa de Alerta AMBER está implementado en al menos 27 países, incluidos México y Estados Unidos, lo que permite coordinar esfuerzos a nivel internacional en casos de desaparición infantil.

¿Cómo se activa una Alerta Amber?

Para iniciar el proceso de activación, es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, el cual opera las 24 horas del día durante todo el año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad, con el objetivo de agilizar los trámites. Una vez que se confirma la falta de información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata.