Activan Alerta Amber urgente en Guanajuato: Desaparecen menores en Pénjamo y Salamanca

Guanajuato se encuentra bajo alerta máxima y la preocupación crece al pasar de las horas. La Alerta Amber México fue activada de forma urgente para localizar a Ashley Yaneth Guzmán Magaña , de 13 años, desaparecida en Pénjamo, y a Eithan Alexander Mora Cornejo, de apenas 1 año, visto por última vez en el municipio de Salamanca.

Autoridades estatales y municipales mantienen activos los operativos de localización, mientras se amplía la difusión oficial de las fichas de búsqueda de Alerta Amber ante el riesgo que implica cada hora sin información.

En Guanajuato, las autoridades reiteraron que el objetivo principal es ubicar a Ashley Yaneth Guzmán Magaña y Eithan Alexander Mora Cornejo. Cualquier información útil debe ser reportada de inmediato por los canales oficiales, evitando la difusión de datos no confirmados que puedan entorpecer la búsqueda.

Alerta Amber en Guanajuato: cada hora cuenta en la búsqueda de los menores desaparecidos

Es urgente, desapareció Ashley Yaneth Guzmán Magaña : Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son ovalados, en tono café oscuro. Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición en Pénjamo, Guanajuato, vestía sudadera rosa, pants negro y tenis cafés.

Activan Alerta Amber urgente: Desapareció Eithan Alexander Mora Cornejo: Su cabello es lacio y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son alargados, en tono café oscuro. Mide aproximadamente 70 centímetros y tiene un peso de 10 kilogramos.

Al momento de su desaparición en Salamanca, Guanajuato, vestía camisa y short café.

Alerta Amber en Guanajuato: Por qué cada minuto es vital y cómo activarla de inmediato sin esperar 72 horas

Cuando un menor desaparece en Guanajuato o en cualquier punto del país, creer que se debe “esperar 72 horas” es uno de los errores más graves.

La Alerta Amber no es un proceso lento ni un trámite administrativo: es un mecanismo de búsqueda urgente que debe activarse desde el primer momento. El reloj corre en contra y las primeras horas representan la etapa más decisiva para lograr una localización con vida.

La Alerta Amber en Guanajuato y en el resto de México funciona como una red de alerta inmediata. En cuestión de minutos, la imagen y los datos del menor se difunden de forma masiva en radio, televisión, plataformas digitales y redes sociales.

Esta reacción rápida permite que miles de ojos estén atentos al mismo tiempo, aumentando de forma considerable las probabilidades de obtener información clave antes de que el rastro se enfríe.

Pero para que este sistema se active, la denuncia no puede esperar. La familia o personas cercanas deben dar aviso en cuanto detecten la desaparición; cada minuto de retraso reduce las posibilidades de éxito y aumenta el riesgo.

¿Cómo activar hoy mismo la Alerta Amber en Guanajuato?

Llamada inmediata : Comunícate al 01 800 00 854 00, línea nacional disponible las 24 horas. No es necesario acudir primero al Ministerio Público.

: Comunícate al 01 800 00 854 00, línea nacional disponible las 24 horas. No es necesario acudir primero al Ministerio Público. Información precisa : Ten listos datos como estatura, señas particulares, ropa que vestía y último lugar donde fue visto.

: Ten listos datos como estatura, señas particulares, ropa que vestía y último lugar donde fue visto. Fotografía reciente: Utiliza una imagen clara y actual, sin filtros ni ediciones.

Retrasar el reporte sólo juega a favor del peligro. La Alerta Amber está diseñada para actuar antes, no después; en situaciones de desaparición , el miedo inmoviliza, pero la acción informada puede marcar la diferencia entre encontrar o no a un menor a tiempo.