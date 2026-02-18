Por caso de sarampión, INE manda a su personal a trabajar desde casa

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la detección de un caso "aislado" de sarampión dentro de sus filas. Ante la naturaleza altamente contagiosa del virus, el organismo anunció este miércoles la implementación inmediata de medidas extraordinarias para proteger a su personal y evitar la propagación de la enfermedad.

A través de un comunicado de prensa, el Instituto aclaró que, hasta el momento, no se tiene registro de nuevos casos dentro de las instalaciones. Sin embargo, en respuesta al llamado de las autoridades sanitarias y como medida estrictamente preventiva, se ha decidido escalar el nivel de protección.

#BoletínINE | El INE responde al llamado de las autoridades sanitarias para combatir la epidemia de sarampión.https://t.co/32MO4v6DHc pic.twitter.com/pQnoJIzyf8 — @INEMexico (@INEMexico) February 18, 2026

Regresa el Home Office en el INE tras caso de sarampión

Entre las acciones más contundentes destaca el retorno al trabajo remoto. El INE determinó que, durante los próximos cinco días, el personal deberá laborar bajo la modalidad de Home Office.

Únicamente acudirá a las instalaciones de manera presencial el personal cuyas funciones requieran "estrictamente su presencia", con el fin de reducir la densidad poblacional en las oficinas y minimizar riesgos.

¿Cómo manejará el INE el caso de sarampión?

El organismo electoral detalló un plan de acción integral que incluye:



Jornada de Vacunación: Este 19 de febrero se realizará una campaña interna en el complejo de Tlalpan, dirigida al personal de 49 años o menos que necesite completar o reforzar su esquema de inmunidad.

Filtros de Higiene: Se reforzará el uso de gel antibacterial en entradas y salidas, así como la ventilación de áreas comunes.

Se reforzará el uso de en entradas y salidas, así como la ventilación de áreas comunes. Uso de Cubrebocas: Será obligatorio en espacios cerrados y áreas comunes.

Será obligatorio en espacios cerrados y áreas comunes. Monitoreo: Se realizará un censo en las distintas áreas para la detección oportuna de posibles síntomas y canalización médica inmediata.

El INE recordó que el sarampión es una enfermedad viral con una tasa de transmisión del 90% al 95% en personas no vacunadas, por lo que estas acciones buscan garantizar la seguridad de los trabajadores y el adecuado desempeño de las funciones institucionales.