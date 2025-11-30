¡CDMX se congela! Alcaldías con bajas temperaturas para este lunes; activan alerta amarilla

¡A sacar las cobijas! La Ciudad de México (CDMX) arranca el mes de diciembre 2025 con bajas temperaturas que podrían alcanzar los 4 grados centígrados en diversas zonas de la capital, pero ¿cuáles serán las alcaldías en las que hará más frío?

Alcaldías con bajas temperaturas para este lunes en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, compartió que en las primeras horas del lunes habrá un ambiente gélido en varias zonas de la CDMX; activan la alerta amarilla por fuertes fríos.

Hasta el momento, Tlalpan es la única alcaldía afectada por las bajas temperaturas en la capital del país.

Las temperaturas podrían alcanzar los 4 y 6 grados centígrados en las primeras horas de este lunes 1 de diciembre, comenzando el mes con un frío extremo.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 01/12/2025, en la demarcación @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QO1zJo7RBx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 30, 2025

¿Cómo protegerte de las bajas temperaturas en CDMX?

¡No te arriesgues! Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.



Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.

Utiliza crema protectora para la piel.

Lávate las manos con frecuencia.

Evita cambios bruscos de temperaturas.

Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.

En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.

Recuerda que se activó Alerta Naranja🟠y Alerta Amarilla🟡por bajas #temperaturas y heladas.



Sigue las recomendaciones de #Ollin, el chapulín de la prevención. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pmhK7UoMe1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025

¿Cómo funciona el sistema de alerta por bajas temperaturas en CDMX?

Los niveles van del verde al púrpura, y cada uno indica la intensidad del fenómeno y las medidas de prevención recomendadas:



Verde : condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.

: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C. Amarilla : ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.

: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C. Naranja : frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.

: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C. Roja : temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.

: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones. Púrpura: fenómeno extremo, pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C y posibles daños graves a la salud y la infraestructura.

Este esquema se integra al Sistema de Alerta Temprana, diseñado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ofrecer información oportuna y permitir a la población actuar con rapidez ante cualquier amenaza.