Clima en México advierte regreso de lluvias en estos estados: calor extremo seguirá

El clima en México este 11 de marzo de 2026 tendrá cambios importantes en las próximas horas debido a la llegada del frente frío número 40, que provocará lluvias y fuertes rachas de viento. ¿Qué estados se verán más afectados?

Al mismo tiempo, el clima en el país estará marcado por una onda de calor, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles, con cambios en las temperaturas de ciertas zonas del país.

¿Cuál será el clima en México? Pronóstico del tiempo 11 de marzo de 2026

El frente frío número 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre el noreste de México; interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento de 50 a 70 km/h en dicha región, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Mientras que canales de baja presión en el centro y sureste del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Estados donde lloverá más el 11 de marzo de 2026

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Clima en CDMX y temperatura 11 de marzo de 2026

Se prevé que en la mañana en el Valle de México haya cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 26 a 28 °C, mientras que en Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Capitalinos y capitalinas, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este miércoles 11 de marzo en cada una de las alcaldías. pic.twitter.com/fWW96QexOa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 11, 2026

Calor en México: pronóstico de temperaturas máximas