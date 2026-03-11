¿Habrá cortes de agua en la Miguel Hidalgo? Trabajos de rehabilitación a pozo afectarán suministro en estas colonias en marzo 2026

¡Atención, capitalinos! La Secretaría de Gestión Integral de Agua (SEGIAGUA) reveló que los trabajos de rehabilitación en el pozo Periodista afectarán el suministro de agua de algunas colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX, pero ¿habrá cortes de servicio?

Las obras de mantenimiento comenzaron la noche del pasado 10 de marzo 2026, por lo que el servicio se verá afectado por más de dos semanas.

¿Habrá cortes de agua en la Miguel Hidalgo por trabajos de rehabilitación en marzo 2026?

¡La respuesta es NO! Los trabajos de rehabilitación NO generarán cortes de agua en la Miguel Hidalgo; sin embargo, el suministro funcionará con baja presión por al menos dos semanas.

Esto quiere decir que el suministro de agua NO será suspendido, pero tendrá una baja presión.

Colonias de la Miguel Hidalgo afectadas por los trabajos de rehabilitación

La Secretaría de Gestión Integral de Agua confirmó que las colonias y zonas afectadas por los trabajos en el pozo Periodista en la alcaldía Miguel Hidalgo son las siguientes:



Lomas de Sotelo

Periodista

A pesar de que no habrá cortes de agua, se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones debido a la reducción de la presión del suministro.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcaldiaMHmx:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA trabaja en la rehabilitación del pozo Periodista.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable, pero con baja presión en las colonias Lomas de Sotelo y… pic.twitter.com/uzaGG10Tqd — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 11, 2026

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en la Miguel Hidalgo?

El servicio de agua se restablecerá hasta terminar con los labores de rehabilitación del pozo, por lo que las colonias afectadas volverán a la normalidad hasta el próximo miércoles 25 de marzo 2026.

Los habitantes de las colonias Lomas de Sotelo y Periodista en la Miguel Hidalgo, tendrán baja presión de agua por al menos 15 días.

Recomendaciones para los vecinos afectados por los cortes de agua

¡Atención, vecinos! A pesar de que no habrá cortes de agua en la alcaldía Miguel Hidalgo, se recomienda a las y los habitantes tomar precauciones, además de cuidar el suministro.



Almacenar el agua : Llena depósitos con agua potable para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza.

: Llena depósitos con para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza. Raciona el agua : Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso.

: Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso. Conservar agua en electrodomésticos : Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual.

: Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual. Evita actividades que consuman mucha agua: Si hay cortes, evita lavar tu auto o regar los jardines hasta que ser normalice el servicio.

Es importante mantener limpia las áreas en las que se almacenará el agua, esto para evitar que se contaminen.