¿21 de mayo o 15 de diciembre? Este es el día internacional del té

El Día Internacional del Té es una fecha que cada año genera confusión entre los consumidores, ya que existen dos momentos en el calendario en los que se conmemora esta bebida milenaria: el 21 de mayo y el 15 de diciembre.

En 2025, la duda vuelve a surgir sobre cuál es el día oficial y qué significado tiene cada una de estas fechas, además de abrir el debate sobre el lugar que ocupa el té frente a otras bebidas de consumo cotidiano como el café y los refrescos, tanto en términos culturales como de hábitos de consumo.

¿Qué día se celebra el Día Internacional del Té?

Aunque durante años se conmemoró en diciembre, actualmente la fecha oficial reconocida a nivel internacional es el 21 de mayo, decisión que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2019.

Originalmente, desde 2005, el Día del Té se celebraba el 15 de diciembre en diversos países productores como una iniciativa para visibilizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Sin embargo, con el paso del tiempo y tras un consenso internacional, la ONU decidió mover la conmemoración al 21 de mayo.

Beneficios del té en la salud

De acuerdo con la UNAM , el té es una de las bebidas más antiguas y consumidas en el mundo, y su popularidad no solo se debe a su sabor y tradición, sino también a sus múltiples beneficios para la salud.

