¿21 de mayo o 15 de diciembre? Este es el día internacional del té
El Día Internacional del Té genera dudas. Te explicamos la fecha oficial en 2025 y qué papel juegan el café y los refrescos. ¿21 de mayo o 15 de diciembre?
El Día Internacional del Té es una fecha que cada año genera confusión entre los consumidores, ya que existen dos momentos en el calendario en los que se conmemora esta bebida milenaria: el 21 de mayo y el 15 de diciembre.
En 2025, la duda vuelve a surgir sobre cuál es el día oficial y qué significado tiene cada una de estas fechas, además de abrir el debate sobre el lugar que ocupa el té frente a otras bebidas de consumo cotidiano como el café y los refrescos, tanto en términos culturales como de hábitos de consumo.
¿Qué día se celebra el Día Internacional del Té?
Aunque durante años se conmemoró en diciembre, actualmente la fecha oficial reconocida a nivel internacional es el 21 de mayo, decisión que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2019.
Originalmente, desde 2005, el Día del Té se celebraba el 15 de diciembre en diversos países productores como una iniciativa para visibilizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
🌵👨🔬Te contamos sobre un proyecto del Laboratorio de Ingeniería Ambiental del @IIUNAM para convertir los desechos de nopal en biogas.#UNAMirada👁️— TV UNAM (@tvunam) December 13, 2025
📺Sábado 13 de diciembre, 21:30 h pic.twitter.com/1MZnJGWzRX
Sin embargo, con el paso del tiempo y tras un consenso internacional, la ONU decidió mover la conmemoración al 21 de mayo.
Beneficios del té en la salud
De acuerdo con la
UNAM
, el té es una de las bebidas más antiguas y consumidas en el mundo, y su popularidad no solo se debe a su sabor y tradición, sino también a sus múltiples beneficios para la salud.
- Potencial efecto ansiolítico en algunas infusiones: Investigaciones en plantas utilizadas como tés (como manzanilla o té verde en contextos de investigación) han sido analizadas por su posible efecto calmante o ansiolítico.
- Estimulación moderada del sistema nervioso: El té contiene cafeína en menor cantidad que el café, lo que puede ofrecer un impulso de energía y alerta sin efectos tan intensos.
- Componentes bioactivos con propiedades biológicas: Las hojas del té son ricas en compuestos fenólicos que están siendo estudiados por su capacidad de interactuar con procesos biológicos relacionados con la salud.
- Aporte de antioxidantes relacionados con prevención: Aunque no exclusivo del té, estudios de la UNAM sobre antioxidantes (incluyendo los presentes en polifenoles del té) sugieren que dietas ricas en estos compuestos podrían estar relacionadas con menor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas.
- Reducción del estrés oxidativo: Investigaciones académicas de la UNAM sobre compuestos antioxidantes sugieren que consumir alimentos y bebidas ricos en estos puede ayudar a mitigar el estrés oxidativo en el organismo.