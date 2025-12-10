Prevén invierno más cálido en CDMX y Edomex: temperaturas subirán hasta 3 grados

¿Hora de guardar las chamarras? Este invierno 2025-2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) no será tan frío como el de otros años.

Así lo adelantaron autoridades durante la conferencia de prensa “Acciones para la Temporada Invernal 2025-2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México”, donde explicaron que las temperaturas mínimas podrían estar entre 0.5 y hasta 3 grados arriba del promedio, debido al cambio climático y por efectos de "La Niña".

Aunque esto suena a una temporada “más tranquilo”, autoridades aclararon que no se descarta por completo el ingreso de frentes fríos intensos en el Valle de México.

¿Por qué este invierno será más cálido?

De acuerdo con Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la llamada temporada seca-fría, que incluye los meses de diciembre, enero y febrero, viene acompañada de poca lluvia, baja ventilación y ausencia de viento.

Condiciones que además propician la formación de inversión térmica , un fenómeno que atrapa contaminantes cerca del suelo. Algo que podría derivar en contingencias ambientales.

🌬️ Temporada invernal 2025-2026



La CAMe pide evitar quema de llantas, pastizales y juegos pirotécnicos en Navidad y Año Nuevo, pues pueden detonar inversión térmica. Se esperan 48 frentes fríos entre diciembre y febrero.



Se esperan 48 frentes fríos entre diciembre y febrero. Riesgo de problemas respiratorios en población…

El especialista explicó que este año se espera menor oscilación térmica, es decir, menos variación entre temperaturas máximas y mínimas. Esto hace que las mañanas sigan siendo frías, pero no tanto como en años pasados.

Aun así, advirtió que se prevén 48 frentes fríos entre diciembre y febrero, por lo que habrá días especialmente helados, especialmente en el primer mes del año.

¿Qué es la inversión térmica?

La inversión térmica ocurre cuando la temperatura del aire aumenta con la altitud, creando una especie de “tapón” de aire caliente que atrapa humo, polvo y partículas contaminantes cerca del suelo.

"Sabemos que en esta temporada hay precipitaciones nulas o muy bajas, temperaturas ambiente bajas... eso propia la acumulación de los contaminantes en particular de las partículas suspendidas" explicó Víctor Hugo Páramo.

El problema se agrava en Navidad y Año Nuevo, cuando aumenta la quema de residuos, llantas, pastizales y juegos pirotécnicos, actividades que liberan grandes cantidades de PM10 y PM2.5, partículas que afectan directamente los pulmones.

En temporada de #frío protégete en los espacios públicos para no contraer enfermedades respiratorias.

¿Cómo evitar la mala calidad del aire en CDMX y Edomex?

Las autoridades pidieron a la población evitar actividades que generen humo, especialmente durante las madrugadas del 24 y 31 de diciembre; entre ellas la quema de llantas y pirotecnia.

Durante la conferencia, Sergio Zirath Hernández Villaseñor, de la SEMARNAT, informó que en 2026 se endurecerán los límites permitidos de partículas contaminantes:



PM10: entre 45 y 50 µg/m³ (antes 45-60).

PM2.5: entre 15 y 25 µg/m³ (antes 15-33).

Estos ajustes buscan reducir riesgos respiratorios y mejorar la calidad del aire en la región. Por lo que estos cambios podrían hacer que el próximo año se activen más Dobles Hoy No Circula.