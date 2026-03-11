Encapuchados se roban medicamentos controlados tras someter al guardia en IMSS No. 7 de Puebla

Durante la madrugada del 9 de marzo, sujetos armados irrumpieron en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solo para robarse varias cajas de medicamentos controlados al sur de Puebla.

A más de 48 horas del violento atraco, se desconoce la identidad y el paradero de los encapuchados, aunque la Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación.

Así fue el robo en el IMSS No 7 de Puebla

Con base en los datos preliminares, se sabe que el atraco ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del lunes, específicamente en el área de farmacia de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 7 del IMSS, ubicada dentro de la Unidad Habitacional de San Mateo, al sur de la ciudad poblana.

Cuando el vigilante, quien se encontraba en la caseta de seguridad, escuchó un fuerte golpe dentro de las instalaciones, se asomó para ver lo que ocurría, pero en eso un grupo de delincuentes lo sometió.

Tras presuntamente golpearlo y amarrarlo, los criminales le exigieron la llave de la bodega de la farmacia. Pese a que el vigilante se resistió, este terminó por ceder..

Roban cajas con medicamentos controlados en el IMSS

Una vez en el almacén, sustrajeron varias cajas de medicamentos controlados, que aparentemente eran el objetivo principal del robo, aunque hasta el momento no se ha informado el tipo ni la cantidad exacta de fármacos robados.

Sin embargo, durante la inspección en el lugar se encontraron al menos nueve empaques abandonados en el exterior del almacén, lo que sugiere que los delincuentes no lograron llevarse todo el material que pretendían.

Tras cometer el robo, los responsables escaparon con rumbo desconocido, sin que se sepa el vehículo en el que se dieron a la fuga.

IMSS activa protocolos de seguridad y presenta denuncia

Tras los hechos, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que activó de inmediato sus protocolos internos de seguridad.

Además, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se realicen las investigaciones correspondientes y se logre el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el IMSS también señaló que, pese al incidente, la atención médica en la clínica número 7 continúa brindándose con normalidad.

