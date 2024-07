¡Atención! En los últimos años, las llamadas telefónicas se han convertido en la vía perfecta para los intentos de extorsión a los miles de negocios en México, provocando terror en las y los comerciantes, pero ¿cómo operan estos delincuentes?

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justica de México, reveló que 9 de cada 10 intentos de extorsión, son realizados a través de vías telefónicas.

¿Cómo funcionan las extorsiones a negocios en México?

De acuerdo con comerciantes, todo comienza con una llamada telefónica, que en ocasiones puede llegar a ser muy agresiva, pues les hablan con gritos y algunas groserías, esto para lograr asustarlos lo suficiente.

“Nos hablaron por la mañana, fue muy temprano (...) Me empiezan hablar con groserías, empiezan a gritarme (...) Me empiezo a asustar y les digo que pues qué necesitaban”, explicó una víctima para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Después de los gritos e insultos, llega la amenaza, aquí es cuando los delincuentes comienzan a pedir una cierta cantidad de dinero, sentenciando que en caso de no darles el dinero, ellos irán hasta el local. Además intimidan con conocer el nombre de la persona, así como su ubicación y la identidad de todos sus familiares más cercanos.

“Me pidieron 50 mil pesos, me lo piden en efectivo o si no que depositara (...) Que nos iban a matar si no les dábamos el dinero, y si no les depositábamos iba a ser peor”, explicó la misma víctima de extorsión telefónica.

¿Qué hacer ante un intento de extorsión telefónica?

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, informó que en el primer semestre 2024 se han registrado alrededor de 5 mil 503 extorsiones, un 1.8% más que el año anterior, pero ¿cómo puedo evitar ser víctima de este delito?



No contestar a número desconocidos. Comerciantes aseguran que suelen comenzar con “66” y “33”

No deposites dinero

No des tu datos personales o bancarios

Denunciar a las autoridades

“Lo más importante es que denuncien este tipo de cosas para que vayan bajando el índice y que no caiga más gente, que tengan más información de qué hacer en estos casos”, compartió la víctima anónima.