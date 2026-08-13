Cobran inscripción, útiles, libros y se esfuman: denuncian fraude en escuela de Celaya

Padres de familia que realizaron pagos de inscripción, útiles escolares y hasta de libros a una escuela en Celaya, Guanajuato, quedaron sorprendidos después de que el plantel anunciara su cierre definitivo y no les devolvieron lo pagado, por lo que denuncian fraude.

Padres denuncian fraude y exigen la devolución de pagos escolares de escuela en Celaya

Los padres de los pequeños bloquearon el cruce de las calles 5 de Mayo y Guadalupe por más de una hora el martes 12 de agosto de 2026 en demanda de atención para que el Centro Escolar Luz María les devuelva las sumas de lo pagado.

Irma Pulido, una de las afectadas, narró a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que realizó pagos para poder inscribir a su hijo, pero después la escuela envió un comunicado donde anunciaba su cierre y les pedían esperar para la devolución, pero ya han pasado varios días “y no dan respuesta”.

Cuándo y cómo anunció el Centro Escolar Luz María su cierre definitivo tras 60 años de servicio

Desde el 6 de agosto de 2026, la escuela anunció que, después de un “proceso de análisis y debido a diversas circunstancias institucionales”, cerraría sus puertas de manera definitiva, después de 60 años de servicio.

El mensaje mencionaba que los asuntos administrativos derivados del cierre de la escuela serían comunicados “directamente a las familias involucradas”.

Falta de respuesta oficial y entrega de fotocopias agrava el conflicto en Guanajuato

Azucena Tamayo, otra de las afectadas, mencionó que pagó útiles, inscripción, libros y hasta el forrado de dichos libros, con lo cual sumó cerca de 11 mil pesos, los cuales no le han devuelto.

Los padres de familia denunciaron que en la notaría donde les entregarían sus documentos, sólo les devolvieron fotocopias. Hasta el momento, ninguna autoridad educativa ni directivos del Centro Escolar Luz María han hecho un pronunciamiento sobre este tema.

