Pérdidas millonarias y miedo en los ganaderos: Reportan más de 100 casos de gusano barrenador en Durango
En Durango se registran 119 casos de gusano barrenador, con 26 activos, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
En Durango se registran 119 casos de gusano barrenador, con 26 activos, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La situación preocupa a los ganaderos por las pérdidas económicas que representa, ya que afecta principalmente a animales recién nacidos con heridas expuestas. Los municipios con mayor número de casos son Mesquital con 21, seguido de Pueblo Nuevo y Rodeo con 13 cada uno, Santa Clara con 10 y Poanas con 7.