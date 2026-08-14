“Dar más empleos, seguir creciendo”: Así inauguraron la sucursal 2 mil de Tiendas Neto en Guerrero

Está ubicada sobre la carretera a Pinotepa Nacional, a la altura del poblado El Cayaco, y se trata de la nueva sucursal de Tiendas Neto, que se sumará a la oferta de productos accesibles y de calidad para los habitantes de Guerrero.

“Quiere decir atender a muchos más consumidores, atender a más colaboradores, dar más empleos, seguir creciendo aquí en Acapulco, donde nos ha ido tan bien y donde el cliente nos ha recibido tan bien durante muchos años”, declaró Gerardo Ruiz, director general de Tiendas Neto.

Por su parte, los consumidores reconocieron que esta apertura representa una alternativa para adquirir productos a precios económicos, sin sacrificar la calidad.

