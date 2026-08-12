Sin dar explicaciones, autoridades abandonan operativo en rancho de reclutamiento criminal en Zapopan

Tras una semana de operativos, autoridades estatales y municipales se retiraron de un presunto rancho de reclutamiento del crimen organizado ubicado en San Francisco Itzcatán, municipio de Zapopan Jalisco. La intervención inició el 30 de julio en el predio, al que solo se puede acceder por una brecha sin señal telefónica y en zona boscosa. Actualmente el lugar luce desolado. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre los resultados del operativo ni ha confirmado si el rancho era realmente utilizado por el crimen organizado.

