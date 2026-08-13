¡De noche y con imanes! Presunto tráfico de drogas pone en alerta a Tijuana: Colocan sustancias en autos rumbo a EU

Vecinos de la colonia La Campiña, en Tijuana, Baja California, denuncian un nuevo problema de seguridad que ocurre principalmente durante la noche: sujetos presuntamente colocan drogas en vehículos que están por cruzar hacia Estados Unidos , una situación que podría poner en riesgo a los propietarios de los autos.

De acuerdo con los residentes, recientemente un grupo de personas fue captado mientras abría un vehículo para introducir sustancias ilícitas mediante pequeñas cajas con imán; el propietario habría descubierto lo ocurrido antes de salir de su domicilio.

Vecinos también denuncian robo de autos en La Campiña, Tijuana

Al señalamiento de tráfico de drogas se suman los reportes de robo de vehículos que, según habitantes de la zona, se han vuelto constantes; incluso algunas calles permanecen cerradas como medida ante la inseguridad.

Los vecinos explican que la ubicación de La Campiña representa una ventaja para quienes cometen delitos, debido a que pueden utilizar vialidades como el bulevar Insurgentes y la Vía Rápida para escapar.

Piden mayor vigilancia durante la noche

Ante esta situación, habitantes solicitan a las autoridades municipales y corporaciones de seguridad incrementar los recorridos durante la noche y madrugada, además de investigar los reportes sobre la presunta colocación de sustancias ilícitas en vehículos.

La petición, señalan, busca evitar que estos hechos terminen provocando consecuencias mayores para quienes viven o circulan por la zona.