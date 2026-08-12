Revelan video del ataque en el que mataron al primo del cantante Alfredo Olivas, Jesús Aarón Olivas Cázares

Revelan video del momento en que hombres armados irrumpieron en una taquería de la colonia La Cima, en Zapopan, Jalisco, donde comenzaron a disparar contra un grupo de personas. En la balacera murieron dos personas, entre ellas, Jesús Aarón Olivas Cázares, primo de Alfredo Olivas.

El ataque ocurrió en un establecimiento ubicado sobre avenida Federalistas, al cruce con Doctor Ángel Leaño. Las cámaras de seguridad captaron prácticamente toda la agresión.

¿Cómo ocurrió la balacera en la taquería de La Cima?

En las imágenes se observa a cuatro hombres vestidos de oscuro sentados en una de las mesas. Mientras los meseros se acercan para atenderlos, otros clientes permanecen en el lugar.

Minutos después, un hombre con pantalón de mezclilla, playera oscura, gorra negra y letras blancas en la espalda entra al negocio y camina directamente hacia ellos. Sin decir palabra, comienza a disparar.

Otro sujeto también saca un arma y se suma al ataque. El lugar se convierte entonces en un caos: algunos comensales se tiran al piso, otros corren hacia la salida y uno de los clientes busca refugio junto con un mesero en los baños.

¿Hubo un intercambio de disparos dentro del restaurante?

Uno de los hombres atacados, pese a resultar herido, logró sacar un arma y responder a los disparos.

En la grabación se observa cómo uno de los presuntos agresores tropieza durante la huida, pero otros hombres armados aparecen para cubrirlo y finalmente consiguen escapar.

El saldo fue de dos personas muertas y cuatro más lesionadas.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque en Zapopan?

Las dos personas que murieron ya fueron identificadas por sus familiares. Una de ellas es Jesús Aarón Olivas Cázares, de 30 años, primo del cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas, según confirmaron autoridades estatales.

Hasta ahora, no hay personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación y analiza las imágenes de las cámaras ubicadas tanto dentro como fuera del establecimiento. El negocio permanece asegurado mientras continúan las diligencias.